Αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ ο Αντρέ Ρικάρντο: «Ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη»

Παρελθόν αποτελεί ο Αντρέ Ρικάρντο από τον ΠΑΟΚ μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας - Το «αντίο» του Πορτογάλου.

Με ένα συγκινητικό μήνυμα ο Πορτογάλος εξτρέμ αποχαιρέτησε τους ασπρόμαυρους, μετά από τέσσερα χρόνια παραμονής στη Θεσσαλονίκη.

Ο 25χρονος αγωνίστηκε σε πέντε παιχνίδια με την πρώτη ομάδα, ενώ κατέγραψε και δέκα συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ Β και πλέον αποχωρεί, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες.

Αναλυτικά το αντίο του Ρικάρντο:

«Μετά από 4 χρόνια, ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω τον ΠΑΟΚ.

Αυτά τα χρόνια ήταν γεμάτα σκληρή δουλειά, εξέλιξη, συναισθήματα και αναμνήσεις που θα κουβαλάω για πάντα μαζί μου.

Ευχαριστώ όλους τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, το προσωπικό και ειδικά τους φιλάθλους, για όλη τη στήριξη και την αγάπη.

Ήταν τιμή μου να φορέσω αυτή τη φανέλα. Ο ΠΑΟΚ θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Ευχαριστώ για όλα.»