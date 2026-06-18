Παναθηναϊκός: Σαρωτικός MVP της σεζόν ο Τετέι! (pic)

Μπορεί να ήρθε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο και να έπαιξε στο «Τριφύλλι» μόνο την μισή σεζόν, όμως ο Ανδρέας Τετέι πρόλαβε να αφήσει το στίγμα του στην ομάδα και να δείξει ότι έχει να προσφέρει πάρα πολλά.
Ο διεθνής επιθετικός μέτρησε 8 γκολ και 4 ασίστ σε 22 συμμετοχές, ήταν σημείο αναφοράς στο παιχνίδι της ομάδας του και στην ψηφοφορία που έγινε για τον MVP της σεζόν συγκέντρωσε το 70% των ψήφων, παίρνοντας με χαρακτηριστική άνεση την πρωτιά.
Ακολούθησε ο Ταμπόρδα, με 22%, ενώ από 4% των ψήφων συγκέντρωσαν οι Ντάβιντε Καλάμπρια και Ανάς Ζαρουρί.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
The definition of energy.⚡️ Congratulations to Andreas, our MVP of the Season!— Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 18, 2026
Voted by our Viber community & Proudly supported by our Official Partner, @DEI_GR . ☘️⚡️#PAOFC #Panathinaikos #DEI pic.twitter.com/Sh1u5WKoHy