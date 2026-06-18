Παναθηναϊκός: Σαρωτικός MVP της σεζόν ο Τετέι! (pic)

Ο Ανδρέας Τετέι... σάρωσε στην ψηφοφορία των φίλων του Παναθηναϊκού για τον MVP της ομάδας την σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Μπορεί να ήρθε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο και να έπαιξε στο «Τριφύλλι» μόνο την μισή σεζόν, όμως ο Ανδρέας Τετέι πρόλαβε να αφήσει το στίγμα του στην ομάδα και να δείξει ότι έχει να προσφέρει πάρα πολλά.

Ο διεθνής επιθετικός μέτρησε 8 γκολ και 4 ασίστ σε 22 συμμετοχές, ήταν σημείο αναφοράς στο παιχνίδι της ομάδας του και στην ψηφοφορία που έγινε για τον MVP της σεζόν συγκέντρωσε το 70% των ψήφων, παίρνοντας με χαρακτηριστική άνεση την πρωτιά.

Ακολούθησε ο Ταμπόρδα, με 22%, ενώ από 4% των ψήφων συγκέντρωσαν οι Ντάβιντε Καλάμπρια και Ανάς Ζαρουρί.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: