Στην Πόλη η Εθνική Νέων για τα πρώτα τεστ ενόψει του Ευρωμπάσκετ U20

Η Εθνική Νέων Ανδρών θα ταξιδέψει σήμερα (18/6) για την Πόλη, ώστε να αναμετρηθεί με την Τουρκία στα πρώτα της τεστ ενόψει του Eurobasket U20.

Η Εθνική Νέων Ανδρών θα δώσει τα πρώτα της τεστ στο δρόμο για το Ευρωμπάσκετ U20 στην Κωνσταντινούπολη. Η ελληνική ομάδα αναχωρεί σήμερα για την Πόλη, όπου αύριο και μεθαύριο (19-20/6) θα αναμετρηθεί με την Τουρκία. Το τζάμπολ και στα δύο παιχνίδια θα γίνει στις 16.00.

Η αποστολή είναι η εξής:

Ονοματεπώνυμο Ομάδα Ύψος Ημ. Γέννησης Απόστολος Νικολαϊδης Πανερυθραϊκός 1.91 31.03.2006 Ανδρέας Πατρίκης Πανιώνιος 2.01 13.11.2006 Γρηγόρης Πρέκας Προμηθέας Π. 2.03 03.04.2006 Ιωάννης Κομνιανίδης Προμηθέας Π. 1.83 02.08.2006 Δημήτρης Κακαρούχας Π. Φάληρο 1.95 04.05.2006 Κωνσταντίνος Χαντζής Σοφάδες 1.93 20.07.2006 Επαμεινώνδας Επαμεινώνδας Σοφάδες 1.93 13.03.2006 Φίλιππος Τσαχτσίρας Ιωνικός Διαβατών 2.04 05.02.2006 Παναγιώτης Παγώνης New Orleans 2.05 30.06.2006 Αναστάσιος Ροζακέας Mount St. Mary’s 2.03 20.02.2006 Γιάννος Ξανθόπουλος New Hampshire 2.10 10.09.2006 Χρήστος Γεώργας Λαύριο 1.98 17.03.2007 Παναγιώτης Ραφαήλ Λέφας Άρης 1.98 06.02.2007 Γιάννης Ασημακόπουλος Colby CC 2.06 17.02.2007

Προπονητής: Κώστας Παπαδόπουλος

Β. Προπονητή: Άρης Καλούδης, Γιώργος Καραμαλέγκος

Γυμναστής: Κωνσταντίνος Πέττας

Γιατρός: Λάμπρος Λάσδας

Φυσικοθεραπευτής: Γιώργος Κοροπιώτης

Φροντιστής: Μάκης Ζάτσε

Team Manager: Δημήτρης Γκόφας

Το Ευρωμπάσκετ U20 θα διεξαχθεί 11-19 Ιουλίου στην Λουμπλιάνα, στην Σλοβενία. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον Γ’ Όμιλο όπου συγκατοικεί με το Βέλγιο, την Ισπανία και την Κροατία.