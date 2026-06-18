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Στην Πόλη η Εθνική Νέων για τα πρώτα τεστ ενόψει του Ευρωμπάσκετ U20

Μπάσκετ
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Η Εθνική Νέων Ανδρών θα ταξιδέψει σήμερα (18/6) για την Πόλη, ώστε να αναμετρηθεί με την Τουρκία στα πρώτα της τεστ ενόψει του Eurobasket U20.

Η Εθνική Νέων Ανδρών θα δώσει τα πρώτα της τεστ στο δρόμο για το Ευρωμπάσκετ U20 στην Κωνσταντινούπολη. Η ελληνική ομάδα αναχωρεί σήμερα για την Πόλη, όπου αύριο και μεθαύριο (19-20/6) θα αναμετρηθεί με την Τουρκία. Το τζάμπολ και στα δύο παιχνίδια θα γίνει στις 16.00.

Η αποστολή είναι η εξής:

Ονοματεπώνυμο Ομάδα Ύψος Ημ. Γέννησης
Απόστολος Νικολαϊδης Πανερυθραϊκός 1.91  31.03.2006
Ανδρέας Πατρίκης Πανιώνιος 2.01 13.11.2006
Γρηγόρης Πρέκας Προμηθέας Π. 2.03 03.04.2006
Ιωάννης Κομνιανίδης Προμηθέας Π. 1.83 02.08.2006
Δημήτρης Κακαρούχας Π. Φάληρο 1.95 04.05.2006
Κωνσταντίνος Χαντζής Σοφάδες 1.93 20.07.2006
Επαμεινώνδας Επαμεινώνδας Σοφάδες 1.93 13.03.2006
Φίλιππος Τσαχτσίρας Ιωνικός Διαβατών 2.04 05.02.2006
Παναγιώτης Παγώνης New Orleans 2.05 30.06.2006
Αναστάσιος Ροζακέας Mount St. Mary’s 2.03 20.02.2006
Γιάννος Ξανθόπουλος New Hampshire 2.10 10.09.2006
Χρήστος Γεώργας Λαύριο 1.98 17.03.2007
Παναγιώτης Ραφαήλ Λέφας Άρης 1.98 06.02.2007
Γιάννης Ασημακόπουλος Colby CC 2.06 17.02.2007

Προπονητής: Κώστας Παπαδόπουλος

Β. Προπονητή: Άρης Καλούδης, Γιώργος Καραμαλέγκος

Γυμναστής: Κωνσταντίνος Πέττας

Γιατρός: Λάμπρος Λάσδας

Φυσικοθεραπευτής: Γιώργος Κοροπιώτης

Φροντιστής: Μάκης Ζάτσε

Team Manager: Δημήτρης Γκόφας

Το Ευρωμπάσκετ U20 θα διεξαχθεί 11-19 Ιουλίου στην Λουμπλιάνα, στην Σλοβενία. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον Γ’ Όμιλο όπου συγκατοικεί με το Βέλγιο, την Ισπανία και την Κροατία.

Στην Πόλη η Εθνική Νέων για τα πρώτα τεστ ενόψει του Ευρωμπάσκετ U20