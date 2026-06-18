Οι μεταγραφικές εξελίξεις στην ΑΕΚ και η περίπτωση Ζούμπκοφ που δείχνει το δρόμο 

Η ΑΕΚ κινείται με τέτοιον τρόπο στην αγορά και έχει δημιουργήσει εσωτερικά τέτοια στεγανά που μπορεί το σινάφι μας να μην το ευνοεί αυτή η κατάσταση αλλά η ίδια η ομάδα βγαίνει ωφελημένη διότι οι μεταγραφές έχουν πάψει να γίνονται σίριαλ και όταν ένα όνομα - υπαρκτό - δει το φως της δημοσιότητας, έχει πια ήδη... υπογράψει.

Είναι μεγάλη υπόθεση για έναν οργανισμό να μπορεί να διατηρεί εσωτερικά αυτή την εχεμύθεια διότι με αυτόν τον τρόπο χτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των στελεχών που μόνο καλό μπορεί να κάνει στην γενικότερη λειτουργία ενός Club αλλά και ειδικά στο κομμάτι των μεταγραφών που όλοι γωρίζουμε πόσο εύθραστες είναι οι ισορροπίες και πόσο εύκολα μπορεί να ανοίξουν διαδικασίες πλειστηριασμού ή και να χαλάσει ένα deal.

Η ΑΕΚ υπό των ημερών Μάριου Ηλιόπουλου και Χαβιέρ Ριμπάλτα, έχει πάψει να έχει τέτοια ζητήματα και παθογένειες που την ταλαιπώρησαν στο παρελθόν. Ο Καταλανός Διευθυντής Ποδοσφαίρου της Ένωσης άλλωστε, κινείται με μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική και έχει τον τρόπο να ολοκληρώνει τα deal με τους μεταγραφικούς του στόχους, κάτω από τα ραντάρ. Το είδαμε να συμβαίνει κατά το περσινό καλοκαίρι, το είδαμε και φέτος αρχές του μήνα όταν χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανείς πλην... Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Ένωση ενεργοποίησε τη βόμβα Ζούμπκοφ. Η μεταγραφή του Ουκρανού, που κόστισε 4 εκατ. ευρώ χωρίς τα μπόνους, δείχνει το δρόμο και για τις επόμενες. Είναι χαρακτηριστικό, πως όλα αυτά τα ονόματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, από τον Γιαννούλη και τον Ουναΐ μέχρι τον Ιβάν Μαρτίν, τον οποίο θέλει... άλλη ελληνική ομάδα, δεν παίζουν για την ΑΕΚ.

Οι πραγματικοί στόχοι του Ριμπάλτα, δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας και ειναι πολύ συγκεκριμένοι. Μάλιστα οι πληροφορίες λένε πως οι επαφές έχουν προχωρήσει σημαντικά τουλάχιστον με δυο περιπτώσεις και δεν αποκλείεται να έχουμε σύντομα εξελίξεις. Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ, μπήκε στο φετινό μεταγραφικό παζάρι με τρεις βασικές προτεραιότητες. Να κλείσει έναν μεσοεπιθετικό και έκλεισε τον Ζούμπκοφ, έναν κεντρικό αμυντικό και έναν παίκτη για τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Μιλάμε για τρεις περιπτώσεις πρώτης γραμμής. Παίκτες, από το πάνω-πάνω ράφι που θα υπολογίζονται για το βασικό rotation.

Το επίπεδο του Ζούμπκοφ και το κόστος του deal με την Τραμπζονσπόρ είναι στοιχεία που δείχνουν τον δρόμο και για τις άλλες δύο περιπτώσεις που παλεύει η Ενωση. Πιθανότατα οι μεταγραφικές εξελίξεις θα πάνε από την άλλη εβδομάδα. Από εκει και πέρα, όπως έχουμε ξαναπεί, θα γίνουν και πιο συμπληρωματικές προσθήκες ενώ υπάρχει στόχευση και σε χαμηλές ηλικίες που ανήκουν στην κατηγορία των 20άρηδων όπως οι Καλοσκάμης, Γκεοργκίεφ, Σαχαμπό, με την ΑΕΚ να κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση γι' αυτούς τους τρεις - δαπανόντας μέσα σε έξι μήνες κοντά στα 5 εκατ. ευρώ - δείχνοντας διάθεση να κάνει κι άλλες τέτοιου είδους προσθήκες...

Το πιο βασικό όμως τώρα για τον Μάρκο Νίκολιτς, τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και όλον τον οργανισμό είναι η ΑΕΚ να κλείσει πρώτα τις δύο εκκρεμότητες του στόπερ και του χαφ προκειμένου μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας (6 Ιουλίου) ο Μάρκο Νίκολιτς να έχει στη διάθεση του τους παίκτες που θα υπολογίζει για το βασικό rotation με τους οποίους θα πέσει στη μάχη των προκριματικών του Champions League. Προς αυτήν την κατεύθυνση δουλεύει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα όντας προφανώς πάντα σε επαφή με τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος ειναι αυτός που δινει το τελικό οκ για να κλεισουν όλα αυτά τα μεγάλα deal που έχουμε δει να συμβαίνουν, με την ΑΕΚ μέσα σε μόλις έναν χρόνο να έχει βγάλει από τα ταμεία της πάνω από 20 εκατ. ευρώ σε μεταγραφές μόνο για αγορές.