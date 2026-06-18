«Εξετάζει Καλάμπρια η Τορίνο» (pic)

Πέρα από την Σασουόλο, φαίνεται πως και η Τορίνο εξετάζει την περίπτωση του Ντάβιντε Καλάμπρια για την ενίσχυσή της στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι.

Ο Ιταλός μπακ του Παναθηναϊκού έχει ιδιαίτερη πέρασε στην πατρίδα του και ένα ακόμα δημοσίευμα από το εξωτερικό τον εμπλέκει με ιταλική ομάδα.

Πέρα από την Σασουόλο, στο... κόλπο φαίνεται πως βρίσκεται πλέον και η Τορίνο, η οποία έχει ως προτεραιότητα την ενίσχυση στα άκρα της και θεωρεί τον Καλάμπρια μια πρώτης τάξεως επιλογή για το ρόστερ της.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι διερευνητική επαφή έχει κάνει και η Κάλιαρι, εκτός φυσικά από την Σασουόλο.

Απόσπασμα από το δημοσίευμα του «transferfeed»:

«Η Τορίνο αξιολογεί την περίπτωση του Νταβίντε Καλάμπρια, του 29χρονου Ιταλού δεξιού μπακ που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, μετά τη μακρόχρονη παρουσία του στη Μίλαν. Η εξέταση της περίπτωσής του εντάσσεται στην προτεραιότητα της ιταλικής ομάδας να ενισχύσει τα άκρα της ενόψει της διαμόρφωσης του ρόστερ για τη νέα σεζόν.

Παρότι η Τορίνο εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για τον έμπειρο αμυντικό, τόσο η Σασουόλο όσο και η Κάλιαρι έχουν επίσης πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές για την περίπτωσή του».