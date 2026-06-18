«Δεν θέλει να πάει στους Μπακς ο Μπράουν»

Ο Τζέιλεν Μπράουν δεν είναι θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στους Μιλγουόκι Μπακς σε ένα πιθανό trade με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, με τους Μαϊάμι Χιτ και τους Μπόστον Σέλτικς να θεωρούνται πλέον οι πιο πιθανοί προορισμοί.

Ωστόσο, φαίνεται πως ο Τζέιλεν Μπράουν δεν είναι θετικός στο ενδεχόμενο να ενταχθεί στα «Ελάφια». Ο Μαρκ Σπίαρς μίλησε για την υπόθεση του «Greek Freak» και ανέφερε οι Μπακς δεν είναι ενθουσιασμένοι με την προσφορά των Χιτ, αλλά είναι η καλύτερη που έχουν.

Την ίδια ώρα, οι Σέλτικς θα ήθελα να τον κάνουν δικό τους, αλλά αυτό είναι πιθανό να αναγκάσει τους Κέλτες να παραχωρήσουν τον Μπράουν. Και όπως υπογράμμισε ο γνωστός δημοσιογράφος, ο Αμερικανός σταρ δεν θέλει να αγωνιστεί για την ομάδα του Μιλγουόκι.