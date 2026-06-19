Βόμβα από την Ιταλία: «Πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ολλανδό Ντε Βράι»!

Τον έμπειρο στόπερ της Ίντερ που ήθελε ο Ολυμπιακός φέρνει πιο κοντά στον Παναθηναϊκό ο Ιταλός ρεπόρτερ, Αλφρέντο Πεντούλα.

Ο έμπειρος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός είναι σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του, αφού το συμβόλαιό του με την Ίντερ ολοκληρώνεται σύντομα και μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για το μέλλον του.

Αν και υπάρχουν προτάσεις από διάφορες αγορές, μεταξύ των οποίων και σύλλογοι από τη Σαουδική Αραβία, ο 34χρονος στόπερ εξετάζει όλες τις επιλογές του πριν καταλήξει στην τελική του απόφαση.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Αλφρέντο Πεντουλά, ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση στον ποδοσφαιριστή και τις τελευταίες ημέρες έχει αυξήσει την πίεση, επιδιώκοντας να αποσπάσει τη θετική του απάντηση.

Οι «πράσινοι» αναζητούν ποιοτικές λύσεις για την ενίσχυση της αμυντικής τους γραμμής και θεωρούν πως η εμπειρία και η ποιότητα του Ντε Βράι μπορούν να προσφέρουν σημαντική αναβάθμιση στο ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.