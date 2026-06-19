Βραζιλία: Εκτός και από το παιχνίδι με την Αϊτή ο Νεϊμάρ

Χωρίς τον Νεϊμάρ θα παραταχθεί η Βραζιλία και στο δεύτερο παιχνίδι της για τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Αϊτή.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας επιβεβαίωσε ότι ο έμπειρος μεσοεπιθετικός δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για τον αγώνα της Παρασκευής, αφού δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Ο 34χρονος άσος επέστρεψε πρόσφατα σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, πραγματοποιώντας την πρώτη του συμμετοχή μετά τον τραυματισμό στη γάμπα που υπέστη στα μέσα Μαΐου. Ωστόσο, το τεχνικό και ιατρικό επιτελείο της «σελεσάο» έκρινε πως δεν είναι ακόμη έτοιμος για αγωνιστική δράση.

Ο Νεϊμάρ είχε απουσιάσει και από την πρεμιέρα της Βραζιλίας στη διοργάνωση, με τους ανθρώπους της ομάδας να εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι θα μπορέσει να επιστρέψει στη συνέχεια του τουρνουά, εφόσον η ομάδα προκριθεί στα νοκ άουτ παιχνίδια.

Η κατάσταση του διεθνούς επιθετικού παρακολουθείται καθημερινά, με στόχο να είναι απόλυτα έτοιμος όταν η Βραζιλία μπει στη φάση των «32».

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