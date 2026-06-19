Ελβετία: Ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν

Οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στο θέρετρο Μπούργκενστοκ στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθούν.

Οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα Παρασκευή (19/6) μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στο θέρετρο Μπούργκενστοκ στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου χθες βράδυ ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του για τη συνάντηση με τους Ιρανούς διαπραγματευτές στην Ελβετία. Η ανακοίνωση από το γραφείο του αντιπροέδρου έγινε την ίδια ημέρα που ο Βανς έδωσε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο υπερασπιζόμενος την προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι «το σχέδιό του είναι να πάει στην Ελβετία», αλλά δεν γνώριζε «ακριβώς πότε». «Πιστεύουμε ότι αυτές οι τεχνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή αυτό το Σαββατοκύριακο - αυτό είναι ακόμα το σχέδιο - αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει». Τα σχέδια όμως φάνηκαν να αλλάζουν.

Λίγες μέρες αφότου αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα πραγματοποιήσουν τελετή υπογραφής της συμφωνίας την Παρασκευή, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο πρόεδρος του Ιράν είχε υπογράψει «ψηφιακά» το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και ότι η τελετή υπογραφής στην Ελβετία ακυρώθηκε, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε στη συνέχεια το έγγραφο για δεύτερη φορά την Τετάρτη το βράδυ - αφού το υπέγραψε ψηφιακά την Κυριακή - στο Παλάτι των Βερσαλλιών πριν αναχωρήσει από τη Γαλλία, όπου παρευρέθηκε στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των 7. Ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι το ταξίδι του Βανς ακυρώθηκε προς το παρόν. Ο Λευκός Οίκος προσβλέπει «στην έναρξη τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Βανς είχε υπερασπιστεί νωρίτερα τη συμφωνία, εν μέσω της αυξανόμενης κριτικής ότι η συμφωνία θα ανταμείψει και θα ενθαρρύνει το Ιράν χωρίς να διασφαλίσει ότι οι ΗΠΑ θα επιτύχουν τους κύριους στόχους που έθεσε ο Τραμπ στην αρχή του πολέμου.

Πηγή: newsbomb.gr