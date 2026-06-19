Καρακώστας: «Νιώθω ακόμα ορεξάτος και "διψασμένος" να ξανακάνουμε την ίδια προσπάθεια»

Ο προπονητής του Α.Σ. Παπάγου, Φώτης Καρακώστας, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Α.Σ. Παπάγου: «Υπάρχει μια πολύ καλή σχέση με τους ανθρώπους που διοικούν την ομάδα. Εκτός απ’ την επαγγελματική, έχουμε και ανθρώπινη σχέση. Ξέραμε ότι θα καθίσουμε να συζητήσουμε και θα είναι ειλικρινή αυτά που θα πούμε. Δεν ήταν τίποτα αναμενόμενο ή δεδομένο, αλλά προέκυψε. Για να συνεχίζεται μια συνεργασία πετυχημένη για τρία χρόνια και να ευελπιστούμε για τέσσερα, σημαίνει ότι έχουμε βρει μια κοινή συνισταμένη και βαδίζουμε».

Για το αν έχουν ξεκινήσει τα πλάνα της επόμενης σεζόν: «Πλάνα και σκέψεις έχουν ξεκινήσει. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι συγκεκριμένο, δεν έχει γίνει κάποια κίνηση, είναι όλα υπό συζήτηση, το πώς θα “χτιστεί” η ομάδα την επόμενη χρονιά. Περιμένουμε να βγει η προκήρυξη να δούμε τι ακριβώς θα ισχύσει, πόσες ομάδες ανεβαίνουν, πόσες θα πέσουν, αν θ’ αλλάξει ο αριθμός των ξένων. Φυσικά θα ξεκινήσουμε να συζητάμε με τους παίκτες που θέλουμε ν’ ανανεώσουμε από περασμένη χρονιά».

Για το ότι κάθε καλοκαίρι αναγκάζεται να «χτίζει» ουσιαστικά καινούργια ομάδα: «Αυτό που ζω κάθε χρόνο το καλοκαίρι με την ομάδα είναι σαν να είναι… η μέρα της μαρμότας. Ξανά και ξανά το ίδιο και το ίδιο. Είναι χρονιές πάρα πολύ πετυχημένες, κατά την άποψή μου, αλλά διαφορετική κάθε σεζόν. Οι παίκτες θέλουν να “εξαργυρώσουν” όσα έχουν κάνει την προηγούμενη χρονιά. Τα παιδιά που έχουν κάνει step-up προσπαθούν να βρουν ένα καλύτερο συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Το αποτέλεσμα είναι πως κάθε χρονιά δυστυχώς προσπαθώ να φτιάχνω νέα ομάδα απ’ την αρχή και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι και κρίμα, γιατί χάνεται δουλειά. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο για ‘μένα και θα είχε πολύ γρηγορότερα αποτελέσματα αν κρατούσα έναν “κορμό” 7-8 παιδιών. Αν έχετε παρατηρήσει, συνήθως η ομάδα παίζει καλά Νοέμβριο-Δεκέμβριο και σίγουρα τον 2ο γύρο. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε χρονιά αλλάζει όλη η ομάδα».

Για το ότι ο Α.Σ. Παπάγου αποτελεί ουσιαστικά ένα «σκαλοπάτι» για τους νέους παίκτες ώστε να βρεθούν πιο ψηλά: «Έτσι έχει λειτουργήσει ο Α.Σ. Παπάγου όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένα “σκαλοπάτι”. Δε θα ήθελα να είναι ακριβώς έτσι όμως. Θα ήθελα να κάνουν όλοι μαζί με την ομάδα ένα step-up. Μακάρι αυτό το θαύμα να γινόταν φέτος, να μην έμενε ημιτελές, να ολοκληρωνόταν με το βήμα παραπάνω στον τελικό στη Λευκάδα και να κρατούσαμε αρκετά από αυτά τα παιδιά για τη GBL. Δεν έγινε όμως και αναγκαζόμαστε για άλλη μια φορά να παίξουμε το ίδιο έργο, όχι σαν θεατές αλλά ως πρωταγωνιστές».

Για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και τι συναίσθημα τους άφησε: «Η ομάδα μέχρι το τέλος του 1ου γύρου τα Χριστούγεννα ήταν στις θέσεις των play-out και, αν θυμάμαι καλά, ήταν και σε αυτές του μειονεκτήματος έδρας. Είχαν προκύψει πολλά, τραυματισμοί, τιμωρίες, προβλήματα. Απ’ τον 2ο γύρο και μετά κάναμε δύο μεταγραφές με παιδιά που ήταν “γρανάζια” στη λειτουργία της ομάδας και γύρισαν οι τραυματίες. Είχε μια διαφορετική εικόνα η ομάδα έπειτα. Σίγουρα θα είχε καλύτερο πρόσωπο, γιατί το αποτέλεσμα της δουλειάς θα έβγαινε, αλλά επέστρεψαν και οι τραυματίες και είχαν επίδραση στην καθημερινότητα και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας. “Τρυπήσαμε” το ταβάνι μας μερικές φορές, αλλά σε εμένα προσωπικά έμεινε “πίκρα” στο τέλος. Παίξαμε έναν τελικό τον οποίον τον πίστευα πάρα πολύ, γιατί έναν μήνα πριν είχαμε νικήσει τον Βίκο Ιωαννίνων μέσα στο γήπεδό του. Απ’ την άλλη, όμως, σαν δεύτερη ανάγνωση είναι το ότι μέσα σ’ αυτόν τον μήνα βελτιώθηκε και ο Βίκος. Έκανε πολύ καλή δουλειά ο κόουτς Γιαπλές, πήρε ό,τι καλύτερο μπορούσε απ’ τους παίκτες του. Στον συγκεκριμένο τελικό είχαμε τραυματία τον Ντιμανότσι και δεν ήταν κι αυτός όπως έπρεπε. Όλη η ομάδα υστέρησε, σε σχέση με αυτό που ευελπιστούμε».

Για το αν λόγω της πορείας στη φετινή σεζόν νιώθει πως έχει αφήσει ανοιχτή εκκρεμότητα σχετικά με την άνοδο ενόψει της επόμενης: «Δε μ’ αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, ειδικά αφού η ομάδα τη στιγμή που μιλάμε έχει στη διάθεσή της μηδέν συμφωνίες με παίκτες. Είναι πολύ πιθανό κάποιοι να μείνουν, αλλά αυτήν την στιγμή έτσι είναι τα πράγματα. Ήδη πριν δύο μέρες συμφώνησα εγώ με την ομάδα. Χωρίς να έχω στα χέρια μου ρόστερ, δε μπορώ να μιλάω για εκκρεμότητες από πέρυσι, ειδικά χωρίς να ξέρουμε την προκήρυξη και πόσο ποιοτικές θα είναι οι άλλες ομάδες. Μακάρι να μπορούσα να υποσχεθώ ότι θα ολοκληρώσουμε αυτήν την εκκρεμότητα, αλλά δε μπορώ να το κάνω».

Για τη σχέση του με τον Α.Σ. Παπάγου: «Τελειώνοντας τη φετινή χρονιά, χρειάστηκε πάρα πολύς καιρός για να καταλαγιάσει όλο αυτό και να είμαι σε θέση να καθίσω σε ένα τραπέζι με τους ανθρώπους του Α.Σ. Παπάγου, να κουβεντιάσουμε και να δω τι θέλω. Αν δεν είχα όρεξη να ξεκινήσω πάλι απ’ την αρχή, να κάνω πάλι αυτό το πράγμα, δε θα συμφωνούσα. Νιώθω ακόμα ορεξάτος και “διψασμένος” να ξανακάνω το ίδιο πράγμα. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τους ανθρώπους της ομάδας. Προσπαθώ τη συναισθηματική σχέση να την αφήσω έξω απ’ το επαγγελματικό. Απλά είναι άλλη μια χρονιά που ως επαγγελματίας προπονητής θα προσπαθήσω να κάνω ότι καλύτερο για να πετύχουμε τους στόχους, που θα είναι για άλλη μια φορά οι ίδιοι: να βγάλουμε νέα παιδιά, να βελτιώσουμε νέους παίκτες και να παίξουμε ελκυστικό μπάσκετ. Κατά τη γνώμη μου, πέρυσι ήμασταν ίσως η καλύτερη, αν όχι απ’ τις καλύτερες, σε επίπεδο θεάματος και όλων όσων κάναμε μες στο γήπεδο».