Bασικός και αναντικατάστατος στην πρόκριση του Μεξικό ο Σάντσες (vid)

Ο Χόρχε Σάντσες αγωνίστηκε καθ' όλη την διάρκεια της νίκης του Μεξικού επί της Νότιας Κορέας με 1-0 που σήμανε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ.

Το Μεξικό είναι η πρώτη ομάδα που πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του Μουντιάλ, αφού επικράτησε της Νότιας Κορέας στο Guadalajara Stadium με 1-0 και εξασφάλισε την παρουσία του στα νοκ-αουτ παιχνίδια της σπουδαίας αυτής διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χόρχε Σάντσες που δεν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα, ξεκίνησε ως βασικός και αγωνίστηκε σε όλο το ενενηντάλεπτο της νίκης της ομάδας του, συμβάλλοντας και αυτός από την πλευρά του στο τρίποντο της ομάδας του Γκαγιάρδο, όντας αρκετά δραστήριος.

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