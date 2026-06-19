Επίσημο: Επέστρεψε στην Ζαλγκίρις Κάουνας ο Μπλάζεβιτς (pic)

Η Ζαλγκίρις Κάουνας ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάρεκ Μπλάζεβιτς στον σύλλογο για 2+1 χρόνια.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας προχώρησε σε μία σημαντική προσθήκη, καθώς ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάρεκ Μπλάζεβιτς στον σύλλογο. Ο 24χρονος υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια, όπως ανακοινώθηκε από την λιθουανική ομάδα.

Ο σέντερ αγωνίστηκε στην Ζαλγκίρις από το 2020 έως το 2022 και επιστρέφει με σημαντικές εμπειρίες. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε φορούσε την φανέλα της Τόφας και ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας.

Στο τουρκικό πρωτάθλημα είχε 15 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε 28 ματς, ενώ στο BCL μέτρησε 15,6 πόντους, 6,6 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε 14 αγώνες.