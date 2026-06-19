Αστέρας Aktor: Επιστρέφει στην Τρίπολη ο Κώτσιρας

Ο Γιάννης Κώτσιρας συμφώνησε να φορέσει ξανά τη φανέλα του Αστέρα Aktor.

Μετά από πέντε χρόνια στον Παναθηναϊκό, ο Γιάννης Κώτσιρας συμφώνησε να επιστρέψει στον Αστέρα Aktor. Ο 33χρονος δεξιός μπακ έμεινε ελεύθερος από τους «πράσινους» και αποδέχτηκε την πρόταση των Αρκάδων να φορέσει ξανά τη φανέλα τους.

Ο Κώτσιρας κατάγεται από τη Μεγαλόπολη και έπαιξε για χρόνια στην τοπική Δόξα και τον Παναρκαδικό, πριν ο Αστέρας του δώσει την ευκαιρία το 2016 να αγωνιστεί στη Super League. Έμεινε μια πενταετία στην ομάδα της Τρίπολης και μετά έκανε το άλμα για να αγωνιστεί στο Παναθηναϊκό.

Όλοι στον Αστέρα τον εκτιμούν και μιλούν με τα καλύτερα λόγια για το ήθος του και την αγωνιστική του συμπεριφορά.

