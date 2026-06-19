Όμορφη στιγμή με τον Χουσάνοφ να δίνει υπογεγραμμένη φανέλα στον καμεραμάν που χτύπησε κατά λάθος (vid)

Τυχερός στην ατυχία του ήταν ένας καμεραμάν στον αγώνα Κολομβία-Ουζμπεκιστάν, ο οποίος δέχθηκε τάκλιν από τον Χουσάνοφ, ο οποίος του χάρισε μια υπογεγραμμένη φανέλα ως ένδειξη συγγνώμης.

Η Κολομβία επικράτησε με 3-1 του Ουζμπεκιστάν στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026, σε ένα παιχνίδι ιστορικής σημασίας λόγω της πρώτης συμμετοχής των Ουζμπέκων σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μια φάση που τράβηξε τα βλέμματα ήρθε στο 34' με το στόπερ της Μάντσεστερ Σίτι, Αμπντουκοντίρ Χουσάνοφ, ο οποίος στην προσπάθεια του να κόψει τον Λουίς Ντίας χτύπησε άθελά του έναν καμεραμάν. Η προσπάθεια του να προστατευτεί δεν έπιασε τόπο με συνέπεια να τραυματιστεί και να μεταβεί σε ένα ασθενοφόρο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο Ουζμπέκος κεντρικός αμυντικός με τη λήξη του αγώνα, έσπευσε να μάθει για την κατάσταση του καμεραμάν, παίρνοντας την απόφαση να χαρίσει μια υπογεγραμμένη φανέλα στον άτυχο χειριστή, στέλνοντας το δικό του μήνυμα συγγνώμης σε ένα μάθημα ήθους από τον Χουσάνοφ

🇺🇿 Abdukodir Khusanov has personally apologised to the cameraman whom he flattened last night.



As a way of apology, he's given him a signed shirt with 'I AM SORRY' written in pen. pic.twitter.com/y3GkJmvfGI — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 18, 2026