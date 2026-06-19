Φανή Χαλκιά: Μιλά για τη ρήξη ανευρύσματος του συζύγου της – “Χαιρέτησε μια μέρα τα παιδιά και λείπει 2,5 χρόνια”

Σε μια βαθιά εξομολόγηση για τη μεγάλη δοκιμασία που περνά η οικογένειά της προχώρησε η Φανή Χαλκιά. Η χρυσή Ολυμπιονίκης μίλησε στην εκπομπή «Μαμά-δες» -με απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Παρασκευής στο «Happy Day»- για τον σκληρό αγώνα που δίνει ο σύζυγός της, Λούης Καραμάνος, τα τελευταία δυόμισι χρόνια, αλλά και για το πώς διαχειρίζονται τα παιδιά τους αυτή τη νέα, απαιτητική πραγματικότητα.

«Πέρα από το ότι είναι ο σύντροφός μου και είναι μία απώλεια προσωρινά πολύ σοβαρή, το σοβαρότερο όλων νομίζω είναι ότι το μεγαλύτερο “παλτό”, το τρώει ο Λούης, στη φάση που είναι. Προσπαθεί πάρα πολύ γιατί είναι πολύ δυνατός, να κάνει recovery και να έρθει πάλι και να γίνουν όλα κάπως φυσιολογικά. Μία ωραία μέρα έφυγε, είπε στα παιδιά “γεια, τα λέμε το απόγευμα” και λείπει δυόμιση χρόνια, τρία παρά» αναφέρει η Φανή Χαλκιά για την περιπέτεια υγείας που περνά ο Λούης Καραμάνος.

«Καταλαβαίνεις ότι όποτε φεύγω, την ανασφάλεια που ζούνε, “τύπου θα γυρίσω πίσω”; Αυτό ήτανε πάρα πολύ έντονο στην αρχή. Δηλαδή, το πρώτο εξάμηνο νομίζω φρικάρανε τελείως με το που έβγαινα απ’ το σπίτι. Και μπορεί να με παίρνανε τηλέφωνο, ή να βάζανε τη μαμά μου που ήτανε σπίτι να με πάρει… Είχανε μία ανασφάλεια τρομερή, την οποία σιγά-σιγά κάπως κάνουν over. Νομίζω ότι ποτέ δεν φεύγει απ’ το μυαλό τους. Το «βγαίνω απ’ την πόρτα, λέω γεια, τα λέμε σε λίγο» και καταλαβαίνεις… Είναι τεράστιο σοκ. Το οποίο είναι βίωμά τους βέβαια» εξηγεί σε άλλο σημείο για το πώς αυτό επηρέασε τα παιδιά τους.

Η κοινή πορεία του ζευγαριού ξεκίνησε δυναμικά στις αρχές του 2017, παρότι οι δυο τους γνωρίζονταν για πολλά χρόνια. Μόλις έναν μήνα μετά το ξεκίνημα της σχέσης τους, η Φανή Χαλκιά έμεινε έγκυος στον πρώτο τους γιο, ενώ τον Απρίλιο του 2020 η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους.

Ωστόσο, η ζωή τους ανατράπηκε βίαια πριν από δυόμισι χρόνια, όταν ο γνωστός επιχειρηματίας υπέστη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος. Από τότε, ο Λούης Καραμάνος δίνει τη δική του καθημερινή μάχη, νοσηλευόμενος σε κέντρο αποκατάστασης, με την Ολυμπιονίκη να στέκεται ακλόνητος βράχος στο πλευρό του και στην ανατροφή των δύο τους αγοριών.

Πηγή: news247.gr