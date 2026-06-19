Έπεσαν οι τίτλοι τέλους με τον Λουτσέσκου: «Η οικογένεια του ΠΑΟΚ σε ευχαριστεί θερμά»

Παρελθόν και επίσημα από τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας μετά από επτά συνολικά χρόνια.

Ήταν γνωστό εδώ και αρκετές ημέρες, απέμενε μόνο το διαδικαστικό κομμάτι προκειμένου να λάβει επίσημη μορφή. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποτελεί από σήμερα (19/6) παρελθόν από τον Δικέφαλο, με την ανακοίνωση να τον ευχαριστεί θερμά, υπογραμμίζοντας πως: «θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι η συνεργασία της με τον προπονητή Ράζβαν Λουτσέσκου ολοκληρώνεται κοινή συναινέσει.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Με αφοσίωση, πάθος και αδιάκοπη δουλειά, συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση μεγάλων στόχων και στη διαμόρφωση μιας ομάδας που χάρισε μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους μας.

Η κοινή μας πορεία σημαδεύτηκε από τίτλους, μεγάλες νίκες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Πάνω απ’ όλα, όμως, χαρακτηρίστηκε από αμοιβαίο σεβασμό και μια βαθιά σχέση που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ευχαριστεί θερμά τον Ράζβαν Λουτσέσκου για όλα όσα προσέφερε στον σύλλογο και του εύχεται υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του.

Ο Ράζβαν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ».