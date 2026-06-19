Μαργαρίτα Χιονίδη: Ασύλληπτα βίντεο από το γιγάντιο «φόρεμα» από γαρύφαλλα που την «έχτισαν» on stage (vid)

Χιλιάδες γαρύφαλλα δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό λουλουδένιο «φόρεμα» πάνω στη σκηνή, για την Μαργαρίτα Χιονίδη.

Η ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη ερμηνεύτρια, δεν σταματάει να εντυπωσιάζει, διανύοντας, μία από τις πιο δυνατές περιόδους της καριέρας της, γνωρίζοντας την απόλυτη αποθέωση στις εμφανίσεις της στο San Remo, όπου εμφανίζεται κάθε Τετάρτη και Σάββατο μαζί με τον Πάνο Καλίδη.

Η Μαργαρίτα Χιονίδη, έχει καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις από την πρώτη κιόλας στιγμή, με το κοινό να την αποθεώνει τόσο για τις ερμηνείες της όσο και για την εκρηκτική σκηνική της παρουσία. Κάθε βραδιά εξελίσσεται σε γνήσιο λαϊκό γλέντι, με τον λουλουδοπόλεμο να έχει πλέον γίνει αναπόσπαστο κομμάτι των εμφανίσεών της.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες εκτυλίχθηκαν μοναδικές στιγμές, όταν θαμώνας του νυχτερινού κέντρου «έχτισε» κυριολεκτικά ένα τεράστιο φόρεμα από χιλιάδες πανέρια γαρύφαλλα, γύρω από τη δημοφιλή ερμηνεύτρια.

Η Μαργαρίτα Χιονίδη συνέχισε να τραγουδά μέσα στο εντυπωσιακό αυτό λουλουδένιο δημιούργημα, ερμηνεύοντας τη νέα της επιτυχία «Άμαν», αλλά και αγαπημένα τραγούδια του προγράμματός της, αποσπώντας ασταμάτητα χειροκροτήματα.

Οι εικόνες από τη βραδιά έκαναν αμέσως τον γύρο των social media, με όσους βρέθηκαν εκεί να μιλούν για μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της σεζόν.