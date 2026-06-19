Επιβεβαίωση SDNA: Ανακοίνωσε Καμαριανό ο Πανιώνιος

Ο Πανιώνιος με ανακοίνωση του γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Νίκο Καμαριανό, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του SDNA.

Μεταγραφών συνέχεια στον Πανιώνιο, με τους «κυανέρυθρους» να διαμορφώνουν με γρήγορες κινήσεις το ρόστερ τους για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο «Ιστορικός» με ανακοίνωση του γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Νίκο Καμαριανό, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του SDNA.

Αναλυτικα η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ COSMORAMA TRAVEL βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας με τον Νίκο Καμαριανό, ο οποίος επιστρέφει στον Ιστορικό μετά από 6 χρόνια.

Ο Νίκος Καμαριανός γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου 1997 κι έχει ύψος 2,04 μέτρα. Και μπορει να έχει ήδη «γράψει» 126 αγώνες στην GBL αλλά τα πρώτα του βήματα στην επαγγελματική κατηγορία τα έκανε με την φανέλα του Πανιωνίου στη σεζόν 2018-2019 (και συγκεκριμένα στις 7/10/2018 στον αγώνα με την Κύμη).

Με τα «κυανέρυθρα» είχε 37 συμμετοχές στην GBL στην διετία 2018-2020 και στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Κολοσσό στην πρώτη θητεία του στην Ρόδο. Την περίοδο 2021-2022 φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια βρέθηκε στην Α2 Κατηγορία και στο Μαρούσι έχοντας σημαντικό ρόλο (12,7 πόντοι- 7 ριμπάουντ- 2,3 ασίστ- 1,4 κλεψίματα) στην άνοδο της ομάδας στην GBL.

Στη συνέχεια επέστρεψε στον Κολοσσό όπου και παρέμεινε μέχρι τον Ιανουάριο του 2026 όταν και μετακόμισε στην Καρδίτσα όπου κι έκλεισε την σεζόν.

Καλωσορίζουμε τον Νίκο Καμαριανό στον Πανιώνιο.