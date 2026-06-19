Συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για τον Λέοναρντ οι Ουόριορς

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς συνεχίζουν να έχουν στην μεταγραφική τους λίστα τον Καουάι Λέοναρντ.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θέλουν να προχωρήσουν σε μία τεράστια κίνηση αυτό το καλοκαίρι, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να βρίσκεται στην λίστα τους. Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος αστέρας που εξετάζουν, καθώς έχουν «κυκλώσει» και τον Καουάι Λέοναρντ.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς μπορεί να μην θέλουν να παραχωρήσουν τον αστέρα τους, όμως οι «Πολεμιστές» δεν το βάζουν κάτω. Όπως αναφέρει ο Κέβιν Ο΄Κόνορ του «The Ringer», οι Ουόριορς συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για τον «Claw».

Μπορεί να έχουν και άλλα ονόματα στην λίστα τους, όπως ο Τρέι Μέρφι, αλλά «η αγάπη τους για τον Λέοναρντ δεν έχει μειωθεί» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Έτσι, μένει να φανεί αν τελικά θα… ενεργοποιηθεί η «βόμβα».