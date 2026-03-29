«Οι Ουόριορς θα κυνηγήσουν είτε τον Λεμπρόν είτε τον Λέοναρντ το καλοκαίρι»

Σε μία μεγάλη κίνηση θέλουν να προχωρήσουν αυτό το καλοκαίρι οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και έχουν «κυκλώσει» τους Λεμπρόν Τζέιμς και Καουάι Λέοναρντ.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς το καλοκαίρι αναμένεται να κινηθούν για την απόκτηση κάποιου αστέρα και έχουν ξεχωρίσει τους Λεμπρόν Τζέιμς και Καουάι Λέοναρντ.

Σύμφωνα με τον Τιμ Καβακάμι του «The San Francisco Standard» οι «Πολεμιστές» θα προσπαθήσουν να υπογράψουν έναν από τους δύο αστέρες του Λος Άντζελες.

Βέβαια, σημειώνεται πως για να το κάνουν αυτό, θα πρέπει να ξεφορτωθούν μερικά συμβόλαια και να μειώσουν τις απολαβές σημαντικών παικτών όπως οι Πορζίνγκις και Γκριν.

Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο του Λεμπρόν Τζέιμς το καλοκαίρι ολοκληρώνεται, ενώ αν τελικά οι Λος Άντζελες Κλίπερς κριθούν ένοχοι στο σκάνδαλο Aspiration, ενδέχεται ο Καουάι Λέοναρντ να γίνει free agent.