Θάνατος Μάριου Σουλούκου στο Μενίδι: Ομόφωνα ένοχος ο βασικός κατηγορούμενος - Αθώος ο δεύτερος

Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε ο βασικός κατηγορούμενος για το θανάτου του 11χρονου Μάριου Σουλούκου που χάθηκε άδικα από αδέσποτη σφαίρα που δέχτηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο προαύλιο του σχολείου του στο Μενίδι.

«Για πολύ δύσκολη απόφαση», έκανε λόγο η Πρόεδρος της έδρας, σημειώνοντας ωστόσο ότι ήταν ομόφωνη. Ο συγκατηγορούμενος του αθωώθηκε, όπως ακριβώς είχε εισηγηθεί νωρίτερα ο εισαγγελέας σε μια αγόρευση- καταπέλτη για τους κατηγορούμενους δράστες του εγκλήματος με θύμα το μικρό Μάριο που είχε συγκλονίσει όχι μόνο το Μενίδι αλλά ολόκληρη τη χώρα.

Στο άκουσμα της δικαστικής απόφασης η μητέρα του μικρού Μάριου ξέσπασε σε λυγμούς, ενώ ιδιαίτερα φορτισμένο είναι το κλίμα γενικά στη δικαστική αίθουσα, με φίλους και συγγενείς του αδικοχαμένου μαθητή να κλαίνε.

«Το γεγονός ότι ένα παιδί που σκοτώθηκε άδικα και γι’αυτό ένας άνθρωπος πρέπει να πάει φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του, δεν είναι χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς, είναι απόδειξη αποτυχίας όλης της κοινωνίας, οπότε θέλει περίσκεψη», επεσήμανε νωρίτερα στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας κ. Κασάπης.

Προσπάθησε να βάλει τους δικαστές στη θέση της οικογένειας κατά τις τραγικές στιγμές που βίωσαν τον Ιούνιο 2017, στο προαύλιο του 6ου δημοτικού σχολείου Μενιδίου. «Θα πρέπει να βάλετε τον εαυτό σας στη θέση του τι συνέβαινε σε εκείνο το σχολείο, είναι ένα θεατρικό, είναι γονείς, είναι παιδιά, είναι όλοι χαρούμενοι και ξαφνικά ένα παιδί πέφτει και τρέχει αίμα και κανείς δε μπορεί να το σταματήσει», είπε συγκλονίζοντας ο εισαγγελέας της έδρας, στηλιτεύοντας την τακτική πολλών μαρτύρων που κατέθεσαν στο δικαστήριο και όπως είπε φοβήθηκαν να υποδείξουν τη συγκεκριμένη οικογένεια Ρομά ως τους υπαίτιους για τους πυροβολισμούς.

Πηγή: newsit.gr