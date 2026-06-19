Ηλιόπουλος: «Τραβήξαμε μια δυνατή πορεία εκτός παρασκηνίου, εκτός συστημάτων, σηκώσαμε ψηλά τη σημαία του ευ αγωνίζεσθαι» (vid)

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος βρίσκεται στην Καλαμάτα στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Τροπαίου και το μεσημέρι συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο ο οποίος τον τίμησε με το μετάλλιο της πόλης.

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης, στο πλαίσιο της βράβευσης που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς το μετάλλιο της πόλης είναι συλλεκτικό και έχει πάνω ιστορικές αναφορές, αναφέρθηκε στο πως η ΑΕΚ κατάφερε να διανύσει έναν δρόμο καθαρό και να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ πρόσθεσε πως «ήρθα στην Καλαμάτα για να τιμήσω το μέρος που γεννήθηκε ο πατέρας μου και να περάσω ένα μήνυμα στα παιδιά ότι ο δρόμος του νικητή είναι έτοιμος για όποιον θέλει να οραματίζεται και να διεκδικεί τα όνειρα του».

«Εμείς φέτος τραβήξαμε μια δυνατή πορεία εκτός παρασκηνίου, εκτός συστημάτων, σηκώσαμε ψηλά τη σημαία του ευ αγωνίζεσθαι. Στην αρχή κάποιοι το πήραν χιουμοριστικά, αλλά μετά κατάλαβαν ότι υπάρχει ο δρόμος του νικητή όπως ονομάσαμε την περιφορά τροπαίου, έξω από διαδικασίες παρασκηνίων και ότι μπορείς πράγματι να διεκδικήσεις τα όνειρα σου. Ευχόμαστε η Καλαμάτα που ανέβηκε φέτος, να ακολουθήσει το σωστό δρόμο να μην ξεστρατίσει από σειρήνες» και πρόσθεσε «Ήρθα στην Καλαμάτα για να τιμήσω το μέρος που γεννήθηκε ο πατέρας μου και να περάσω ένα μήνυμα στα παιδιά ότι ο δρόμος του νικητή είναι έτοιμος για όποιον θέλει να οραματίζεται και να διεκδικεί τα όνειρα του».

Δείτε αναλυτικά παρακάτω όλα οσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος και όλα όσα έγιναν στο Δημαρχείο της πόλης: