Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ έχουν ήδη υποχωρήσει, παρακολουθούμε στενά την αγορά»

Το μήνυμα ότι η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου πρέπει να φανεί άμεσα στην αντλία έστειλε την Παρασκευή (19.06.2026) από τις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ έχουν ήδη υποχωρήσει πάνω από 15 λεπτά το λίτρο και διαβεβαιώνοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

«Υπάρχει μια χρονοαπόσταση περίπου μιας εβδομάδας μέχρι να περάσει η μείωση στην αντλία», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη Σύνοδο Κορυφής, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά την αγορά ώστε το όφελος από την πτώση των διεθνών τιμών να φτάσει στους καταναλωτές. Όπως σημείωσε, η αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους συνδέεται άμεσα με τη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων που προκάλεσαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η κρίση με το Ιράν.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε ως «εξαιρετικά δύσκολη» τη διαπραγμάτευση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδεχόμενος ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν μεγάλες. «Υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε όσους θεωρούν ότι χρειαζόμαστε έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό και σε εκείνους που βλέπουν το θέμα αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα των εθνικών τους συνεισφορών», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι ο στόχος ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης έως το τέλος του έτους είναι δύσκολος, ενώ ξεκαθάρισε ότι για την Ελλάδα η προστασία των πόρων της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Την ίδια ώρα, εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόβλεψη αυξημένων πόρων για το μεταναστευτικό και για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τη Ρωσία τον έχει αποκλειστικά η ουκρανική κυβέρνηση. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της ύπαρξης ενός ευρωπαϊκού διαύλου επικοινωνίας με τη Μόσχα, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν. «Η Ευρώπη έχει ήδη πάρει θέση υπέρ της Ουκρανίας. Αν χρειαστεί να υπάρξει θεσμικός δίαυλος επικοινωνίας, αυτός πρέπει να εκφράζεται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος μπορεί να μιλήσει εξ ονόματος των 27», σημείωσε.

Στενά του Ορμούζ: «Προτεραιότητα η ελεύθερη ναυσιπλοΐα»

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σημαντική εξέλιξη για τη διεθνή οικονομία και τη σταθερότητα των αγορών.

«Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας είναι το βασικό κέρδος αυτής της συμφωνίας», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα να μην υπάρξουν νέες αναταράξεις.

Άφησε, μάλιστα, ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή για την προστασία της ναυσιπλοΐας, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει σχετική νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα όταν αυτό απαιτείται», τόνισε, υπενθυμίζοντας τη συμμετοχή της χώρας στην επιχείρηση «Ασπίδες».

Μεταναστευτικό: Στόχος η ανάσχεση των ροών από την Ανατολική Λιβύη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο μεταναστευτικό, χαιρετίζοντας τη συμφωνία για τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό επιστροφών. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα εξετάζει και τη δυνατότητα δημιουργίας κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έδωσε έμφαση στις επαφές που έχουν αναπτυχθεί με την Ανατολική Λιβύη. «Προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε τις ροές από το Τομπρούκ προς την Κρήτη», είπε, αποκαλύπτοντας ότι η Ελλάδα παρέχει ήδη εκπαίδευση σε στελέχη του λιμενικού της ανατολικής Λιβύης.

Συνεργασία με την Ουκρανία για drones

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε επίσης ότι η Αθήνα βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με το Κίεβο για συνεργασία στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων. Όπως ανέφερε, η Ουκρανία διαθέτει πολύτιμη τεχνογνωσία σε χερσαία, θαλάσσια και υποβρύχια drones, την οποία η Ελλάδα επιδιώκει να αξιοποιήσει. «Είμαι αισιόδοξος ότι αυτή η συζήτηση θα ωριμάσει γρήγορα», δήλωσε, αφήνοντας να διαφανεί ότι οι επαφές βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Πηγή: newsit.gr