Ζοτς στην Αθήνα σημαίνει… Magic Euroleague στις 21:00!

Μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται σήμερα στη Web Tv του SDNA.

Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά, ανέβηκε το θερμόμετρο και στο μπασκετικό κομμάτι. Με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να είναι όπως είναι φυσικό στο επίκεντρο.

Ο κορυφαίος Ευρωπαίος προπονητής όλων των εποχών είναι στην Αθήνα και ο κόσμος του Παναθηναϊκού «καίγεται» για να μάθει τις εξελίξεις.

Στο πλαίσιο αυτό σήμερα στις 21.00 υπάρχει πλούσια «Magic Euroleague», εκεί, όπου η δημοσιογραφική ομάδα του SDNA θα βάλει τα πάντα στο τραπέζι.

Και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι, μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται.