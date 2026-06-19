Ζοτς στην Αθήνα σημαίνει… Magic Euroleague στις 21:00!

Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά, ανέβηκε το θερμόμετρο και στο μπασκετικό κομμάτι. Με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να είναι όπως είναι φυσικό στο επίκεντρο.
Ο κορυφαίος Ευρωπαίος προπονητής όλων των εποχών είναι στην Αθήνα και ο κόσμος του Παναθηναϊκού «καίγεται» για να μάθει τις εξελίξεις.
Στο πλαίσιο αυτό σήμερα στις 21.00 υπάρχει πλούσια «Magic Euroleague», εκεί, όπου η δημοσιογραφική ομάδα του SDNA θα βάλει τα πάντα στο τραπέζι.
Και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι, μία ακόμη πλούσια εκπομπή έρχεται.