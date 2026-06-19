Το μήνυμα του Τάισον στον Λουτσέσκου: «Με έκανες να καταλάβω το μεγαλείο του ΠΑΟΚ» (pic)

Ο Τάισον αποχαιρέτησε τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ευχαριστώντάς τον που πίστεψε ξανά στον εαυτό του και στις ικανότητες του.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποχαιρέτησε τον Ρουμάνο τεχνικό, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ μετά από επτά χρόνια συνολικής πορείας.

Όπως ανέφερε ο Τάισον, ο Ραζβάν ήταν αυτός που τον έκανε να πιστέψει ξανά στον εαυτό του και στις ικανότητες του.

Αναλυτικά το μήνυμα:

«Τι μπορώ να πω για εσένα; Ειλικρινά, είναι δύσκολο. Μου λείπουν τα λόγια για να το εκφράσω. Ήμουν μέλος της οικογένειάς σου για πολλά χρόνια — ναι, της οικογένειάς σου — γιατί το ποδόσφαιρο μου έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σου και με τον πατέρα σου. Τι μεγάλη τιμή ήταν αυτό για μένα!

Κόουτς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έκανες να πιστέψω ξανά στον εαυτό μου, που με έκανες να πιστέψω ότι ήμουν ικανός να ξεκινήσω από την αρχή. Ήσουν καθοριστικός στη ζωή μου και με έκανες να καταλάβω το μεγαλείο του ΠΑΟΚ!

Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στον κόσμο. Θα σε θυμάμαι πάντα! Αν σε απογοήτευσα ή σε έφερα ποτέ σε δύσκολη θέση με οποιονδήποτε τρόπο, σου ζητώ συγγνώμη.

Θα έχεις πάντα μια θέση στην καρδιά μου! Σε αγαπώ, ΣΤΡΑΤΗΓΕ! Για πάντα στην καρδιά μου!»

