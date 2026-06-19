Mια πρωταθλήτρια Grand Slam στην Αθήνα!

Το Athens Open ανακοίνωσε το πρώτο πολύ μεγάλο όνομα που θα είναι στην ελληνική πρωτεύουσα τον επόμενο μήνα!

Ο λόγος για την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, νικήτρια του Roland Garros 2021 και του Wimbledon 2024, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νο.39 του κόσμου. Έχει, πάντως, φτάσει ως το Νο.2 στα μονά και στο Νο.1 στα διπλά!

Η 30χρονη Τσέχα ήταν αυτή που έκοψε τον δρόμο της Μαρίας Σάκκαρη προς τον τελικό του παριζιάνικου Grand Slam πριν από πέντε χρόνια, αφού τη νίκησε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Το όνομα της Κρεϊτσίκοβα έρχεται να προστεθεί σε αυτά των Μαρίας Σάκκαρη, Κλάρα Τάουσον και Αν Λι, οι οποίες επίσης αναμένεται να λάβουν μέρος στο 250άρι της Αθήνας.

H διοργάνωση θα διεξαχθεί 13-19 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ.