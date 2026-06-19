800 εκατομμύρια δολάρια κόστισε το «λίφτινγκ» των σταδίων του Μουντιάλ

Aυτό είναι το ασύλληπτο ποσό που κόστισε το «λίφτινγκ» των γηπέδων που χρησιμοποιούνται στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Οι 16 πόλεις (11 ΗΠΑ, 3 Μεξικό και 2 Καναδάς) που φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7) διέθεσαν συνολικά 800 εκατομμύρια δολάρια για να ανακαινίσουν τα στάδια για την κορυφαία διοργάνωση ποδοσφαίρου στον κόσμο, μετατρέποντάς τα σε καθηλωτικές εμπειρίες για τους οπαδούς και πληρώντας τις απαιτήσεις της FIFA.

Όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Αργεντινής, Marketingregistrado, ορισμένα στάδια εγκατέστησαν αναδιπλούμενες στέγες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και βελτίωσαν τα συστήματα εξαερισμού τους.

Άλλα επέκτειναν τη χωρητικότητά τους, πρόσθεσαν VIP θέσεις και ενσωμάτωσαν συνδεσιμότητα 6G για τη βελτίωση της επικοινωνίας.

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