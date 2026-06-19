Επίσκεψη στο Summer Camp του Άρη Betsson από τον Νίκο Ζήση (pics)

Ο GM του Άρη Betsson, Νίκος Ζήσης ήταν καλεσμένος και μίλησε στα νέα παιδιά του Summer Camp

Αναλυτικά η ενημέρωση των κιτρινόμαυρων:

"Έναν εκλεκτό καλεσμένο είχε σήμερα Παρασκευή (19/06) το Summer Camp του ARIS B.C. Academy.

Ο λόγος για τον Generel Manager της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson και έναν από τους legends του ελληνικού μπάσκετ, Νίκο Ζήση. Το στέλεχος του ΑΡΗ Betsson και της Εθνικής Ανδρών μίλησε στα παιδιά, μεταφέροντας τις πλούσιες εμπειρίες του και τονίζοντας πως μπορούν να καταφέρουν πολλά με σκληρή δουλειά, σωστή νοοτροπία και χαμηλούς τόνους.

Στη συνέχεια απάντησε σε όλα τα ερωτήματα των εκκολαπτόμενων καλαθοσφαιριστών και φωτογραφήθηκε μαζί τους."