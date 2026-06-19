Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Καμαρά, υπογράφει 4ετές συμβόλαιο (vid)

Ο Ετιέν Καμαρά βρίσκεται αυτή την ώρα στο Κορωπί για να περάσει από εργομετρικά και να υπογράψει 4ετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό. Πέρασε ήδη από ιατρικές εξετάσεις ο Γάλλος χαφ.

Μετά τον νέο δανεισμό του Τσάβες, ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει το δεύτερο μεταγραφικό του «χτύπημα» ενόψει της νέας σεζόν, αποκτώντας τον Ετιέν Καμαρά για την μεσαία του γραμμή.

Ο 23χρονος Γάλλος αμυντικός χαφ έχει συμφωνήσει σε όλα με τους «πράσινους» και βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, ενώ το πρωί πέρασε από ιατρικές εξετάσεις. Αυτή την ώρα είναι στο «Γ. Καλαφάτης», προκειμένου να υποβληθεί και στα απαραίτητα εργομετρικά τεστ.

Το «Τριφύλλι» τα έχει βρει σε όλα τόσο με την Σαρλερουά, όσο και με τον ποδοσφαιριστή, κι εφόσον τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι τα επιθυμητά, τότε θα βάλει την υπογραφή του σε 4ετές συμβόλαιο, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται αύριο.

To Who is Who

Γεννημένος στις 30 Μαρτίου 2003 στη Νουαζί των ανατολικών προαστίων του Παρισιού, έχει καταγωγή από τη Γουινέα. Η τεχνική και η αθλητικότητά του (ύψος 1.91μ.) τον καθιστά έναν χαφ με σημαντικά στοιχεία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Παίζει με άνεση και ως αμυντικό χαφ, αλλά και ως κεντρικός μέσος, με καλό αριστερό πόδι. Στις ακαδημίες της Τορσί άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο, μέχρι που το 2019 πήγε στα τμήματα υποδομής της Ανζέ. Έμεινε μόλις ένα χρόνο, καθώς οι σκάουτερ της Χάντερσφιλντ τον ξεχώρισαν και τον πήραν στην Αγγλία. Στα 17 του έκανε ντεμπούτο στο FA Cup, συνεχίζοντας να αγωνίζεται κυρίως με τις ομάδες των ακαδημιών του αγγλικού κλαμπ.

Το 2022-23, στα 19 του χρόνια, «έγραψε» 20 συμμετοχές στην Championship. Η Ουντινέζε πλήρωσε 2 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2023. Στην Ιταλία έμεινε μισή σεζόν και έκανε 1 συμμετοχή. Τον Γενάρη του 2024 μετακόμισε στο Βέλγιο για την Σαρλερουά. Έπαιξε σε 12 ματς στο δεύτερο μισό της σεζόν. Το 2024-25 καθιερώθηκε και έπαιξε σε 30 ματς, έχοντας 2 ασίστ. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ήταν σημείο αναφοράς για τους Βέλγους με 44 ματς, 2 γκολ και 3 ασίστ ως τώρα. Όντας ο ένας εκ των δύο σε διάταξη 4-2-3-1 κυρίως.

Πέρα από τους συλλόγους, έχει υπάρξει διεθνής και με την U20 της Γαλλίας. Μάλιστα αγωνίστηκε και στο αντίστοιχο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2024, που διεξήχθη στην Αργεντινή.