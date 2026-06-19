Η απάντηση του ΕΟΠΑΕ για τον θάνατο του 45χρονου τοξικοεξαρτημένου στο Ηράκλειο

Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) έστειλε απάντηση στο ρεπορτάζ αναφορικά με τα όσα αναφέρθηκαν σε σημερινό του ρεπορτάζ.

Μετά τη δημοσίευση του σημερινού ρεπορτάζ με τίτλο “Ηράκλειο: Νεκρός άνδρας δύο ημέρες αφότου απορρίφθηκε από τον ΕΟΠΑΕ η έκτακτη εισαγωγή του”, o Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) επικοινώνησε εκ νέου με το NEWS 24/7 ζητώντας να αναρτηθεί η απάντησή του για όσα αναφέρθηκαν.

Στο ρεπορτάζ του NEWS24/7 περιγράφεται πως ένας άνδρας 45 ετών με ιστορικό χρήσης ουσιών, προσέγγισε τη δομή στο Ηράκλειο Κρήτης και παρά τις εκκλήσεις του θεραπευτικού προσωπικού που ζήτησε την άμεση εισαγωγή του στη Θεραπευτική Κοινότητα ως “εισαγωγή κρίσης”, αυτό απορρίφθηκε από την αρμόδια διεύθυνση του Οργανισμού στην Αθήνα. Δύο ημέρες αργότερα ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Ακολουθεί αυτούσιο το κείμενο-απάντηση του ΕΟΠΑΕ μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ:

«Σε σχέση με το από 19.06.2026 δημοσίευμα σχετικά με περιστατικό στο Ηράκλειο Κρήτης, ο Οργανισμός επισημαίνει προς αποκατάσταση της ακρίβειας ότι η απόφαση για την όποια ένταξη προσώπου σε πρόγραμμα ή δομή λαμβάνεται κατά τόπον, από την αρμόδια δομή και κατά την κλινική και επιστημονική κρίση του θεραπευτή της κατά τόπον δομής αξιολογώντας όλες τις συνθήκες και τα δεδομένα που εδράζουν στο άτομο που προσέρχεται για να λάβει υπηρεσίες και το σχετικό αίτημα, και όχι απομακρυσμένα. Για το συμβάν διεξάγεται ήδη επίσημη εσωτερική διερεύνηση, ενώ οι σχετιζόμενες οργανωτικές μονάδες τελούν υπό αυστηρή εποπτεία. Λόγω του απορρήτου των δεδομένων υγείας, ο Οργανισμός δεν προβαίνει σε περαιτέρω δημόσιες αναφορές».

Στην απάντηση του ΕΟΠΑΕ δεν διαψεύδεται το περιστατικό της απόρριψης έκτακτης εισαγωγής του άνδρα που βρέθηκε δύο ημέρες αργότερα νεκρός, επιβεβαιώνοντας έτσι την ακρίβεια του ρεπορτάζ. Για το αν κάτι τέτοιο συνέβη, ο Οργανισμός δεν θέλησε να απαντήσει ούτε όταν ρωτήθηκε αρχικά πριν τη δημοσίευση του ρεπορτάζ -η απάντησή του συμπεριλήφθηκε άλλωστε στο αρχικό κείμενο. Αναφορικά με το επίμαχο σημείο που ο ΕΟΠΑΕ χαρακτήρισε ανακρίβεια, δηλαδή το αν την απόφαση για τη μη ένταξη την πήρε ένας υπάλληλος στην Κρήτη ή δόθηκε οδηγία από την Αθήνα, το NEWS24/7 θα επανέλθει άμεσα, καθώς πριν τη δημοσίευση του αρχικού ρεπορτάζ είχε γίνει η απαραίτητη έρευνα.

Πηγή: news247.gr