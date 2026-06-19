Ντι Μάρτζιο: «Δίνει 3 εκατομμύρια για 2 χρόνια στον Ντε Φράι ο Παναθηναϊκός» (pic)

Ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο αποκάλυψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Στέφαν Ντε Φράι, τονίζοντας ότι ο Ολλανδός στόπερ είναι θετικός στην προοπτική του «Τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ντύσει στα πράσινα τον πολύπειρο αμυντικό, Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος θα αποχωρήσει ως ελεύθερος από την Ίντερ και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η πρόταση του «Τριφυλλιού» ανέρχεται στο ποσό των 3 εκατ. ευρώ για συμβόλαιο διετούς διάρκειας, με τον έγκυρο δημοσιογράφο να υποστηρίζει μάλιστα ότι ο ποδοσφαιριστής είναι θετικός στην προοπτική του Παναθηναϊκού.

Οι εξελίξεις αναμένονται πολύ άμεσα και μένει να φανεί εάν ο Ντε Φράι θα φορέσει μέσα στις επόμενες ημέρες την πράσινη φανέλα και θα τεθεί στην διάθεση του Γιάκομπ Νίστρουπ.

Η ανάρτηση του Ντι Μάρτζιο:

Il @paofc_ vuole Stefan de Vrij: offerti due anni di contratto al giocatore a 3 milioni di euro netti. L'olandese è attratto — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 19, 2026

Το Who is Who

Ο 34χρονος Ολλανδός ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Σπίριτ και το 2002 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομών της Φέγενορντ. Έπαιξε στην ομάδα Νέων και την Κ19 και το 2009 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, όπου έμεινε για μια 5ετία. Σε αυτή κατέγραψε 154 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 6 γκολ και 4 ασίστ.

Το καλοκαίρι του 2014 μεταγράφηκε για 7 εκατ. ευρώ στην Λάτσιο και έπαιξε εκεί για άλλα 4 χρόνια, έχοντας στο ενεργητικό του 118 συμμετοχές, 10 γκολ και 5 ασίστ. Το 2018 έφυγε ως ελεύθερος και πήγε στην Ίντερ, από την οποία θα αποτελέσει παρελθόν μετά από 296 συμμετοχές, με 13 γκολ και 8 ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο μετράει 79 συμμετοχές και 4 γκολ με την Εθνική Ολλανδίας, ενώ έχει περάσει και από όλα τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια (Κ16, Κ17, Κ19, Κ20 και Κ21).