«Φεύγει ως ελεύθερος από την Ίντερ ο Ντε Φράι» (pic)

Ο Στέφαν Ντε Φράι θα αποχωρήσει ως ελεύθερος από την Ίντερ, κάτι που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός παλεύει για να ντύσει τον Ολλανδό στόπερ στα πράσινα και το πρώτο βήμα είναι η αποχώρησή του από την Ίντερ, που θεωρείται δεδομένη. Το συμβόλαιό του εκπνέει στις 30 του μήνα, οι «νερατζούρι» δεν είναι πρόθυμοι να το ανανεώσουν και στην Ιταλία τονίζεται ότι θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα ως ελεύθερος.

Την ίδια στιγμή, από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή προκύπτει ότι ο ίδιος είναι θετικός στην προοπτική του Παναθηναϊκού και από την στιγμή που θα κυκλοφορεί ελεύθερος στο μεταγραφικό παζάρι τότε ανοίγει ο δρόμος για να γίνει κάτοικος Αθηνών και να αποτελέσει τον ηγέτη της «πράσινης» άμυνας.

Inter, Stefan De Vrij verso l’addio a parametro zero.@sportmediaset — Orazio Accomando (@OAccomando91) June 19, 2026

Το Who is Who

Ο 34χρονος Ολλανδός ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Σπίριτ και το 2002 εντάχθηκε στα τμήματα υποδομών της Φέγενορντ. Έπαιξε στην ομάδα Νέων και την Κ19 και το 2009 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, όπου έμεινε για μια 5ετία. Σε αυτή κατέγραψε 154 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 6 γκολ και 4 ασίστ.

Το καλοκαίρι του 2014 μεταγράφηκε για 7 εκατ. ευρώ στην Λάτσιο και έπαιξε εκεί για άλλα 4 χρόνια, έχοντας στο ενεργητικό του 118 συμμετοχές, 10 γκολ και 5 ασίστ. Το 2018 έφυγε ως ελεύθερος και πήγε στην Ίντερ, από την οποία θα αποτελέσει παρελθόν μετά από 296 συμμετοχές, με 13 γκολ και 8 ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο μετράει 79 συμμετοχές και 4 γκολ με την Εθνική Ολλανδίας, ενώ έχει περάσει και από όλα τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια (Κ16, Κ17, Κ19, Κ20 και Κ21).