Το αντίο του Τσονάκα στον ΠΑΟΚ: «Για τις υπέροχες βραδιές στην Τούμπα και όλες τις δυσκολίες» (pic)

Το μήνυμα του άμεσου συνεργάτη του Ραζβάν Λουτσέσκου, Γιώργου Τσονάκα, μετά το τέλος της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Ρουμάνο τεχνικό και το τιμ του.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στα social media:

Το έζησα στο έπακρο και θα το κρατώ για πάντα στην καρδιά μου.

Για τις όμορφες νύχτες στην Τούμπα και για τα εκτός έδρας ταξίδια. Για τις χαρές και τις λύπες. Για όλα όσα χτίστηκαν και θα παραμείνουν ως παρακαταθήκη του συλλόγου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη διοίκηση, στα μέλη του επιτελείου της ομάδας, στους συναδέλφους μου και, πάνω απ’ όλα, στους ποδοσφαιριστές με τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ που με ανεχόσασταν καθημερινά. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και την πίστη σας στις δύσκολες στιγμές, καθώς και γιατί με ωθήσατε να γίνω καλύτερος επαγγελματίας, αλλά και καλύτερος άνθρωπος.

Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ για το προνόμιο να αποτελέσω μέρος της ιστορίας του, δίπλα στον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία της ομάδας, τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ήταν μια απίστευτη διαδρομή.