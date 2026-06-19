Ιράν: Καταγγελία στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς στις ΗΠΑ

Το Ιράν πρόκειται να υποβάλει καταγγελία στην FIFA, σχετικά με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η ομάδα του στις ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Όπως είναι γνωστό το Ιράν άλλαξε τη «βάση» του από την Αριζόνα στην Τιχουάνα και ταξιδεύει στις ΗΠΑ για τους αγώνες του ομίλου του.

Οι αμερικανικές αρχές απαιτούν να εισέλθουν εντός 24 ωρών από έναν αγώνα και να αναχωρήσουν την ίδια ημέρα, με αποτέλεσμα ο προπονητής της ομάδας, Αμίρ Γκαλενόϊ, να δηλώσει ότι το Ιράν ήταν η «πιο καταπιεσμένη» ομάδα στο τουρνουά, αναφέρει το Reuters.

«Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν πιστεύει ότι αυτοί οι περιορισμοί είναι ασυμβίβαστοι με τις αρχές της παροχής ίσων συνθηκών για τις συμμετέχουσες ομάδες και ενδέχεται να επηρεάσουν την τεχνική τους προετοιμασία», ανέφερε (19/7) η ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της, ανακοινώνοντας την διαμαρτυρία της προς τη FIFA.

«Σύμφωνα με το σχέδιο του προπονητικού επιτελείου, η εθνική ομάδα έπρεπε να ταξιδεύει στην πόλη υποδοχής δύο ημέρες πριν από κάθε αγώνα, προκειμένου να επιτύχει τη βέλτιστη τεχνική και φυσική κατάσταση και στη συνέχεια να επιστρέφει στη βάση της την επόμενη μέρα του αγώνα. Ωστόσο, για τον εναρκτήριο αγώνα εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, το αίτημα αυτό δεν εγκρίθηκε», πρόσθεσε.

Το Ιράν, με το οποιο αγωνίζεται και είναι ο αρχηγός ο επιθετικος του Ολυμπιακού Μεχντί Ταρέμι, αντιμετωπίζει το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου στο Λος Άντζελες και θα ολοκληρώσει τους αγώνες του 7ου ομίλου εναντίον της Αιγύπτου στις 27 Ιουνίου στο Σιάτλ. Στον πρώτο του αγώνα αναδείχθηε ισόπαλο 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία.

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