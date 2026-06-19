Υπόθεση εξαφάνισης Σταυρούλας Λεβεντάκη: Εξαφανίστηκε ο ενοικιαστής που θεωρείται βασικός ύποπτος

Μία νέα τροπή παίρνει η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από το Σάββατο (30/5).

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, ο Σκοπιανός ένοικος του σπιτιού της, ο άνθρωπος που ουσιαστικά την είδε για τελευταία φορά και λίγο πριν η Σταυρούλα εξαφανιστεί, έχει και αυτός χαθεί από προσώπου γης. Η εξαφάνισή του έγινε το πρωί της Πέμπτης (18/6) και από τότε δεν έχει δώσει σημάδια ζωής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η Αστυνομία τον θεωρεί ως βασικό ύποπτο αυτής της πολύ σοβαρής υπόθεσης και πλέον οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην αναζήτηση και της Σταυρούλας, αλλά και του Σκοπιανού ένοικού της, με όλα τα σενάρια να είναι πλέον ανοιχτά.

Σημειώνεται ότι ο αλλοδαπός ενοικιαστής έχει καταθέσει τρεις φορές μέχρι σήμερα στην ΕΛ.ΑΣ στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό της 45χρονης γυναίκας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η 45χρονη έφυγε από το σπίτι της το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5), περίπου στις 14:00 το μεσημέρι. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε προγραμματισμένη συνάντηση με εργάτη προκειμένου να του παραδώσει χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μετά τη συνάντηση πήγε στη στάση του λεωφορείου προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι της στα Χανιά. Έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου καταγράφηκε στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

Την εξαφάνισή της ανέφερε στην αστυνομία ο αδερφός της, λίγες ημέρες μετά, καθώς νοσηλευόταν έως τότε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Πηγή: cnn.gr