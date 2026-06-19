Andros Island 3x3 Basketball Festival: Επιστρέφει και φέτος στην Άνδρο από 10-12 Ιουλίου

H Άνδρος δηλώνει παρούσα και φέτος στα μεγάλα μπασκετικά events της χώρας.

Μετά το απόλυτα επιτυχημένο περσινό εγχείρημα ο Δήμος Άνδρου διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το Andros Island 3x3 Basketball Festival, με συνδιοργανωτή την ΠΕΔ ( Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου) και υπεύθυνο & τεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Καλαφατάκη. Όπως άλλωστε είχε δηλώσει πέρυσι ο Δήμαρχος Θεοδόδης Σουσούδης ο μεγάλος στόχος ήταν αυτή η μεγάλη γιορτή αθλητισμού και χαράς να γίνει θεσμός στο βορειότερο νησί των Κυκλάδων.

Έτσι και φέτος λοιπόν επιστρέφει από την Παρασκευή 10/7 έως και την Κυριακή 12/7 στην Πλατεία Γηροκομείου στη Χώρα και υπόσχεται πολύ μπάσκετ, διασκέδαση αλλά και εκπλήξεις καθώς στο νησί θα βρεθούν και αρκετοί επαγγελματίες παίκτες του μπάσκετ που θα γίνουν μια παρέα με μικρούς και μεγάλους στην Άνδρο!





Το 3x3 είναι ένα άθλημα για όλες τις ηλικίες, για αγόρια και κορίτσια.

Για τον λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί και οι εξής ηλικιακές κατηγορίες:

• Under 11 (Αγόρια και κορίτσια γεννημένα μεταξύ 2016-2015)

• Under 13 (Αγόρια και κορίτσια γεννημένα μεταξύ 2014-2013)

• Under 15 Girls (Κορίτσια γεννημένα μεταξύ 2012-2011)

• Under 15 Boys (Αγόρια γεννημένα μεταξύ 2012-2011)

• Under 17 Women (Κορίτσια γεννημένα μεταξύ 2010-2009)

• Under 17 Men (Αγόρια γεννημένα μεταξύ 2010-2009)

• OpenMen (Άνδρες γεννημένοι από το 2008 και πριν)

• OpenWomen (Γυναίκες γεννημένες από το 2008 και πριν)



Το 3x3 είναι:

• ΑΠΛΟ: 1 καλάθι, μισό γήπεδο Μπάσκετ, ομάδες των 3ων ή 4ων παικτών.

• ΓΡΗΓΟΡΟ: παιχνίδι 10 λεπτών, 12 δευτερόλεπτα επίθεση, χωρίς διακοπές.

• ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ: Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στους 21 πόντους κερδίζει, στην παράταση κερδίζει αυτός που θα βάλει πρώτος 2 πόντους.



Κάθε αθλητής με την συμμετοχή του θα λάβει μία δωρεάν εμφάνιση του τουρνουά και θα διεκδικήσει πλούσια ατομικά & ομαδικά έπαθλα σε διαγωνισμούς.

Κάθε ομάδα θα παίξει τουλάχιστον 3 αγώνες στην διάρκεια του τουρνουά.

Τρόποι εγγραφής και περαιτέρω πληροφορίες :

1) Μπείτε στο play.fiba3x3.com, αναζητήστε το τουρνουά μας (AndrosIsland 3x3 BasketballFestival) και ολοκληρώστε εύκολα και γρήγορα την εγγραφή σας στην κατάλληλη ηλικιακή κατηγορία.

2) Επικοινωνήστε μαζί μας & στείλτε μας ηλεκτρονικά τα στοιχεία της ομάδας σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας ή sms: 6979820747 (Viber&WhatsApp)

Κόστος Συμμετοχής: Δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες.



Προγραμματισμός Αγώνων:

Παρασκευή (10/7) Απόγευμα: 17:00-23:00

Σάββατο (11/7) Απόγευμα: 17:00-23:00

Κυριακή (12/7) Απόγευμα: 17:00-23:00