Επίσημα στην Πογκόν ο Μπότης! (pic)

Κάτοικος Πολωνίας με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Νικόλας Μπότης, με την Πογκόν να ανακοινώνει την απόκτηση του πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού.

Ο 22χρονος Έλληνας τερματοφύλακας ανακοινώθηκε επίσημα από την Πογκόν Στσζέτσιν μέχρι το καλοκαίρι του 2029, με οψιόν για ακόμη ένα έτος.

Ο Νικόλας Μπότης δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και αποχώρησε από την ομάδα του Πειραιά και βρήκε τον νέο σταθμό της καριέρας του στην Πολωνία.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Ο Νικόλαος Μπότης είναι ο νέος ποδοσφαιριστής της Πογκόν Στσέτσιν!

Ο Έλληνας τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο με την «Περηφάνια της Πομερανίας» έως το τέλος Ιουνίου του 2029, με οψιόν επέκτασης για ακόμη δώδεκα μήνες.

Καλωσορίζουμε τον Νικόλαο στη γκρανάτ-μπορντό οικογένεια της Πογκόν Στσέτσιν!»