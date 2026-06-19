Με 19 αθλήτριες το πρώτο κάλεσμα της Εθνικής Γυναικών για τη νέα σεζόν

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 13:30 στο κολυμβητήριο του ΑΝΟ Γλυφάδας και αποτελεί μέρος της προετοιμασίας της «γαλανόλευκης» ενόψει των μελλοντικών διεθνών διοργανώσεων.
Παρά το γεγονός ότι η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2025 και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ιανουαρίου, δεν εξασφάλισε την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup, που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ. Επιπλέον, η μη διεξαγωγή του τουρνουά υδατοσφαίρισης γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες αφήνει την ομάδα χωρίς μεγάλη διοργάνωση το φετινό καλοκαίρι.
Ωστόσο, το τεχνικό επιτελείο αξιοποιεί το τέλος της συλλογικής αγωνιστικής περιόδου για να δουλέψει από νωρίς πάνω στον κορμό της ομάδας, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τις σημαντικές προκλήσεις της επόμενης χρονιάς και κυρίως για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης το 2027.
Οι αθλήτριες που κλήθηκαν είναι οι εξής:
- Άλιμος: Αφροδίτη Μπιτσάκου, Μαρία Πάτρα
- ΑΝΟ Γλυφάδας: Νικολέτα Κυριακοπούλου, Ραφαέλα Σαλταμανίκα
- Εθνικός: Ανδρονίκη Καραγιάννη, Αλεξία Τζούρκα
- ΝΟ Βουλιαγμένης: Φοίβη Αγγελίδη, Νεφέλη-Άννα Κρασσά, Ελένη Ξενάκη
- Ολυμπιακός: Διονυσία Κουρέτα, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Ειρήνη Νίνου, Στεφανία Σάντα, Χριστίνα Σιούτη, Ιωάννα Σταματοπούλου, Σοφία Τορνάρου, Φωτεινή Τριχά
- CN Sabadell: Αθηνά Γιαννοπούλου
- Ferencvaros TC: Ελευθερία Πλευρίτου