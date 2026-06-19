Ζάκκας στο SDNA για Καμαρά: «Κλασικός κόφτης της γαλλικής σχολής, από τους καλύτερους της Σαρλερουά»

Τι παίκτη παίρνει ο Παναθηναϊκός; Το SDNA απευθύνθηκε σε άνθρωπο που...ζει από κοντά το βελγικό πρωτάθλημα και ο άλλοτε διεθνής παλαίμαχος παίκτης, Θοδωρής Ζάκκας, δίνει το δικό του scouting report για τον 23χρονο Γάλλο αμυντικό χαφ.

Ο Ετιέν Καμαρά βρίσκεται προ των πυλών του Παναθηναϊκού, καθώς έχει συμφωνήσει με τους «πράσινους» και βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από τη Σαρλερουά.

Προκειμένου να σκιαγραφήσει το αγωνιστικό προφίλ του 23χρονου Γάλλου χαφ, το SDNA απευθύνθηκε στο Βέλγιο και στον Θοδωρή Ζάκκα.

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής, που ζει μόνιμα στην Αμβέρσα και δραστηριοποιείται στον χώρο του scouting, παρακολουθεί στενά το βελγικό πρωτάθλημα και έχει ξεκάθαρη άποψη για τον παίκτη που ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του Τριφυλλιού.

Ο Ζάκκας (φωτ.) χαρακτηρίζει τον Καμαρά ως έναν αυθεντικό αμυντικό χαφ, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και σαφή αποστολή μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

«Πρόκειται για πολύ καλό αμυντικό χαφ. Είναι δυνατός, ψηλός και καλύπτει μεγάλες αποστάσεις σε κάθε παιχνίδι. Κρατάει σωστά τη θέση του και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της Σαρλερουά…», ανέφερε αρχικά.

Σύμφωνα με τον έμπειρο σκάουτερ, το μεγαλύτερο προσόν του Καμαρά είναι η συνέπεια στο ανασταλτικό κομμάτι και η ικανότητά του να προστατεύει την αμυντική γραμμή.

«Αγωνίζεται μπροστά από τα στόπερ και έχει μεγάλη ικανότητα να σταματά τις επιθέσεις των αντιπάλων. Διαβάζει καλά το παιχνίδι και βρίσκεται συχνά στο σωστό σημείο για να κερδίσει μπάλες και να κόψει επικίνδυνες καταστάσεις».

Συγχρόνως, ο Ζάκκας επισημαίνει πως ο Γάλλος μέσος δεν είναι ο ποδοσφαιριστής που θα επιχειρήσει να κάνει το κάτι παραπάνω με την μπάλα στα πόδια, ή να πάρει πολλά δημιουργικά ρίσκα.

«Δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορος στα πρώτα μέτρα όταν έχει την μπάλα, αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τον τρόπο που αγωνίζεται. Είναι παίκτης που παίζει απλά, δεν παίρνει μεγάλα ρίσκα και αποφεύγει τις δύσκολες ή μακρινές μεταβιβάσεις».

Η τελική αξιολόγηση του Ζάκκα συνοψίζεται σε μία φράση που αποτυπώνει πλήρως το αγωνιστικό προφίλ του ποδοσφαιριστή:

«Θα έλεγα ότι είναι ένας κλασικός κόφτης της γαλλικής σχολής. Ένας παίκτης, δηλαδή, που δίνει προτεραιότητα στην ισορροπία, στις ανακτήσεις μπάλας και στη θωράκιση της μεσαίας γραμμής.

Στοιχεία που προφανώς αναζητούσε ο Παναθηναϊκός για τη συγκεκριμένη θέση και τα οποία ο Καμαρά καλείται πλέον να μεταφέρει και στην Ελλάδα».