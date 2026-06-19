Πιλοτικό Πρόγραμμα Ευεξίας για τους Εργαζομένους του ΟΑΚΑ

Το ΟΑΚΑ, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη διαρκή μέριμνα για την υγεία και την ευημερία του προσωπικού του, προτείνει την υλοποίηση ενός πιλοτικού Προγράμματος Ευεξίας για τους εργαζομένους του.

Το πρόγραμμα ξεκινά με την καταγραφή των αναγκών και των προσδοκιών των εργαζομένων μέσω ανώνυμου ερωτηματολογίου, ώστε οι δράσεις που θα ακολουθήσουν να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού του Οργανισμού. Στη συνέχεια, θα υλοποιηθεί πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων μηνών (Ιούλιος – Οκτώβριος), το οποίο θα περιλαμβάνει σύντομες διαδικτυακές συνεδρίες stretching και mobility κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας.

Στόχος είναι η βελτίωση της κινητικότητας, η πρόληψη μυοσκελετικών ενοχλήσεων και η ενίσχυση της καθημερινής ευεξίας των εργαζομένων. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί επαναξιολόγηση, ώστε να αποτυπωθούν τα οφέλη του προγράμματος και να εξεταστούν οι δυνατότητες επέκτασής του στο μέλλον.

Το ΟΑΚΑ επενδύει στους ανθρώπους του, αναγνωρίζοντας ότι η υγεία, η ευεξία και η επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων αποτελούν βασικούς πυλώνες της εύρυθμης λειτουργίας και της συνεχούς ανάπτυξής του. Γιατί η ψυχή του ΟΑΚΑ είναι οι εργαζόμενοί του.