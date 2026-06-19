Νετανιάχου: “Θα παραμείνουμε στον Λίβανο όσο χρειαστεί” – Νέα πλήγματα του Ισραήλ

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν θα πραγματοποιήσουν τις προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία σήμερα, όπως ανακοίνωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών, αφήνοντας τις ομάδες να εργάζονται για την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας εντός 60 ημερών, με ακόμη λιγότερο χρόνο για διαπραγματεύσεις.

Το Ιράν έχει ζητήσει εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στον Λίβανο θα σταματήσουν πριν επανεκκινήσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία, δήλωσε στο CNN διπλωμάτης που έχει γνώση της υπόθεσης.

«Οι Ιρανοί έχουν ζητήσει εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στον Λίβανο θα τερματιστούν, όπως προβλέπεται στη συμφωνία που έχει υπογραφεί», ανέφερε ο διπλωμάτης, προσθέτοντας ότι «οι διαμεσολαβητές εργάζονται επί του παρόντος για την επίλυση του ζητήματος».

Η πηγή περιέγραψε τις προγραμματισμένες συνομιλίες ως πλέον «προσωρινά αναβληθείσες μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο», χωρίς να διευκρινίσει πότε αναμένεται να επανεκκινήσουν οι διαμεσολαβητές τις διαδικασίες.

Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε στόχους της Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο έπειτα από επίθεση της σιιτικής οργάνωσης που κόστισε τη ζωή σε τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες.

Ο IDF είπε ότι «ο αντισυνταγματάρχης Ντορ Γκεντάλια Μπεν Σιμόν έπεσε στη μάχη» στον νότιο Λίβανο μαζί με «τρεις άλλους στρατιώτες» των οποίων τα ονόματα θα δημοσιευτούν αργότερα.

Νετανιάχου: Προειδοποίησε ότι η Χεζμπολάχ θα πληρώσει “πολύ βαρύ τίμημα”

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέδωσε μήνυμα συλλυπητηρίων για τον θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο Λίβανο, ορκιζόμενος εκδίκηση εναντίον της Χεζμπολάχ.

Σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαίωσε ότι ένας από τους στρατιώτες που σκοτώθηκαν είναι ο Αντισυνταγματάρχης Ντορ Γκαντλιάχ Μπεν Σίμχον, ενώ τα ονόματα των άλλων τριών δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Μετά την αποτρόπαια επίθεση της Χεζμπολάχ, η οποία αποτέλεσε κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας, έδωσα χθες το βράδυ εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να χτυπήσουν τη Χεζμπολάχ με πλήρη ισχύ».

Και συνέχισε: «Σήμερα το πρωί, πραγματοποίησα αξιολόγηση ασφαλείας με τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου.

Η οδηγία μου είναι σαφής: Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του ή της επικράτειάς του και η Χεζμπολάχ θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για οποιαδήποτε τέτοια επιθετικότητα.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) θα ενεργήσουν αποφασιστικά για να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε απειλή για τις δυνάμεις μας και την επικράτειά μας.

Όπως δήλωσα κατηγορηματικά, συμπεριλαμβανομένης και της χθεσινής ημέρας, το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την προστασία των κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ».

אני משתתף מעומק הלב בצער משפחותיהם של מפקד גדוד 52 בשריון, סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון, ושל שלושה לוחמים גיבורים ששמם טרם פורסם, השם ייקום דמם, ואני מאחל החלמה מלאה לפצועים בחילופי האש אתמול.



בעקבות ההתקפה הנפשעת של חיזבאללה, שהיא הפרה בוטה של הפסקת האש, הנחיתי אמש את צה״ל… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 19, 2026

“Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί” είπε ο Μπεν Γκβιρ

«Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», αντέδρασε άμεσα ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, προσωπικότητα της ακροδεξιάς και πολιτικός σύμμαχος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Με όλον τον σεβασμό προς τους Αμερικάνους, το Ισραήλ πρέπει να δηλώσει ξεκάθαρα σε όλο τον κόσμο ότι το αίμα των γιων μας και η ασφάλεια των πολιτών μας δεν ξεπουλιούνται. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του.

«Έχω πει στον πρωθυπουργό, ακόμη και στις ιδιωτικές μας συναντήσεις: για κάθε δάκρυ μίας Ισραηλινής μητέρας, πρέπει να κλάψουν χίλιες Λιβανέζες μητέρες», πρόσθεσε.

«Αρκετά με το πινγκ πονγκ. Στη Μέση Ανατολή δεν κερδίζει κανείς με μετρημένες και συγκρατημένες αντιδράσεις», εκτίμησε ο Μπεν Γκβιρ, τονίζοντας «πρέπει να είμαστε τρελοί. Να εξαφανίσουμε. Να συντρίψουμε τον τρόμο».

Από την πλευρά του ο επίσης ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς έκανε λόγο για «ένα σκληρό πρωινό». «Έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε με τη φωτιά. Να ανοίξουμε τις πύλες της κολάσεως».

Κριτική στο εσωτερικό του Ισραήλ

Αυτές είναι οι πρώτες απώλειες που καταγράφονται στις τάξεις του ισραηλινού στρατού μετά την υπογραφή ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο προβλέπει την παύση των εχθροπραξιών και στον Λίβανο.

Η συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν θεωρείται ευρέως στο Ισραήλ ως απειλή για την ύπαρξή του και αποτυχία του Νετανιάχου να αναγκάσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να λάβει υπόψη του τις ανάγκες της ισραηλινής ασφάλειας.

Εντείνοντας την πίεση στον Νετανιάχου, ενόψει και των εκλογών του φθινοπώρου, ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν επικεφαλής ενός εθνικιστικού κόμματος της αντιπολίτευσης ζήτησε μετά τον θάνατο των τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών το Ισραήλ να επιβάλει «βαρύ τίμημα (…) από το οποίο η άλλη πλευρά δεν θα συνέλθει ποτέ».

Αν μετά τις απώλειες αυτές τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, «παραμένουν όρθια, τότε πρόκειται για άμεση αποτυχία του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας», έγραψε στο Χ.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε σήμερα στην εφημερίδα Maariv, το 63% των Ισραηλινών «ανησυχεί» για «το μέλλον του κράτους του Ισραήλ» μετά τη συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν.

Πηγή: news247.gr