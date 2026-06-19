Στον Βοτανικό ο Δούκας: «Σε λίγο το εργοτάξιο του Ερασιτέχνη θα μοιάζει με αυτό του ποδοσφαιρικού γηπέδου» (vid)

Ο Χάρης Δούκας βρέθηκε στον Βοτανικό και έκανε αυτοψία στον χώρο όπου κατασκευάζονται οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, που πριν δύο ημέρες πήγε στην Ιταλία για να δει τα εργοστάσια στα οποία κατασκευάζεται το στέγαστρο του ποδοσφαιρικού γηπέδου, βρέθηκε σήμερα στον Βοτανικό και έκανε αυτοψία στον χώρο όπου θα ανεγερθούν οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Εξήγησε λοιπόν τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και τόνισε ότι αφού εκδόθηκε η οικοδομική άδεια, σύντομα το εργοτάξιο του Ερασιτέχνη θα μοιάζει με αυτό του ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Το μήνυμά του:

«Βρισκόμαστε στο σκάμμα των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη. Από πίσω μας είναι η νοτιοδυτική πλευρά του γηπέδου του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Βλέπετε μάλιστα και το cut and cover. Είμαστε στο -1 στην πραγματικότητα. Και εδώ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες του Ερασιτέχνη, όπου έχει γίνει πασσαλοποίηση, γίνονται οι ειδικές γεωδαισίες, για να μπορέσει καλύτερα να εξελιχθεί η θεμελίωση τις αμέσως επόμενες ημέρες. Η θετική είδηση είναι ότι χθες βγήκε και η οικοδομική άδεια, άρα σε λίγο και το εργοτάξιο του Ερασιτέχνη θα μοιάζει με το εργοτάξιο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Και συνεχίζουμε».