Απορρίφθηκε η έφεση του Χακίμι-Θα δικαστεί ο Μαροκινός (pic)

Το εφετείο των Βερσαλλιών απέρριψε την έφεση του Ασράφ Χακίμι, ο οποίος θα παρεπεμφθεί σε δίκη για βιασμό.

Στο Hauts-de-Seine στις Βερσαλλίες θα οδηγηθεί ο Ασράφ Χακίμι μετά από απόρριψη της έφεσης του, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό απο 24χρονη κοπέλα, με τον ίδιο βέβαια να αρνείται την κατηγορία αυτή.

🔴 Il y aura bien un procès pour viol contre Achraf Hakimi. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a confirmé, ce vendredi, le renvoi d’Achraf Hakimi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine ► https://t.co/68mY8aqLWG pic.twitter.com/4KeIiRkrLQ — RMC Sport (@RMCsport) June 19, 2026

«Επιτέλους, θα μπορέσω να μιλήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δεξιός μπακ της Παρί Σεν Ζερμέν, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα του Μαρόκου στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Η Δικαιοσύνη με κοίταξε στα μάτια και μου είπε «Αν δεν ήσουν διάσημος, δεν θα είχε υπάρξει ποτέ δίκη». Επέλεξα να σιωπήσω για χρόνια. Πίστευα ότι η αξιοπρέπεια, η υπομονή και η εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα θα επέτρεπαν να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις.

Σήμερα, μια ιστορία που δεν είναι δική μου λέγεται εις βάρος της οικογένειάς μου, της ζωής μου και, πάνω απ’ όλα, της αλήθειας. Μερικές φορές νιώθω ότι έχω γίνει εύκολος στόχος. Περίμενα αυτή τη δίκη από την πρώτη μέρα.

Και τώρα την περιμένω με ανυπομονησία. Επιτέλους, θα μπορέσω να μιλήσω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαροκινός δεξιός μπακ.

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »



J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο το Χακίμι, το μόνο που υπήρξε ήταν ένα φιλί μεταξύ αυτού και της κοπέλας, με την υπόθεση να είναι πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης.