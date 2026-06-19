Απορρίφθηκε η έφεση του Χακίμι-Θα δικαστεί ο Μαροκινός (pic)

Στο Hauts-de-Seine στις Βερσαλλίες θα οδηγηθεί ο Ασράφ Χακίμι μετά από απόρριψη της έφεσης του, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό απο 24χρονη κοπέλα, με τον ίδιο βέβαια να αρνείται την κατηγορία αυτή.
«Επιτέλους, θα μπορέσω να μιλήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δεξιός μπακ της Παρί Σεν Ζερμέν, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα του Μαρόκου στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
«Η Δικαιοσύνη με κοίταξε στα μάτια και μου είπε «Αν δεν ήσουν διάσημος, δεν θα είχε υπάρξει ποτέ δίκη». Επέλεξα να σιωπήσω για χρόνια. Πίστευα ότι η αξιοπρέπεια, η υπομονή και η εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα θα επέτρεπαν να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις.
Σήμερα, μια ιστορία που δεν είναι δική μου λέγεται εις βάρος της οικογένειάς μου, της ζωής μου και, πάνω απ’ όλα, της αλήθειας. Μερικές φορές νιώθω ότι έχω γίνει εύκολος στόχος. Περίμενα αυτή τη δίκη από την πρώτη μέρα.
Και τώρα την περιμένω με ανυπομονησία. Επιτέλους, θα μπορέσω να μιλήσω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαροκινός δεξιός μπακ.
Σύμφωνα με τον ίδιο το Χακίμι, το μόνο που υπήρξε ήταν ένα φιλί μεταξύ αυτού και της κοπέλας, με την υπόθεση να είναι πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης.