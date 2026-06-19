Λέικερς: Το συμβόλαιο του Ριβς, οι επαφές του Ντόντσιτς και η απαίτηση για σέντερ

Ο Ντέιβ ΜακΜέναμιν μίλησε για την off-season των Λος Άντζελες Λέικερς και αναφέρθηκε στο συμβόλαιο του Όστιν Ριβς, στις επαφές που έχει ο Λούκα Ντόντσιτς με τους αστέρες της ομάδας και στην απαίτησή του για σέντερ.

Η φετινή off-season είναι κομβική για τους Λος Άντζελες Λέικερς. Οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν να πάρουν σημαντικές αποφάσεις, καθώς πολλοί παίκτες από το ρόστερ τους μένουν ελεύθεροι και την ίδια ώρα, θέλουν να διαμορφώσουν ένα ρόστερ γύρω από τον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Ντέιβ ΜακΜέναμιν μίλησε για το καλοκαίρι των «Λιμνανθρώπων» και αναφέρθηκε σε μερικά σημαντικά ζητήματα. Αρχικά, έκανε γνωστό πως ο «Luka Magic» έχει ξεκαθαρίσει στους Λέικερς πως θέλει έναν A-List σέντερ. Θυμίζουμε πως η ομάδα έχει αρχίσει να δουλεύει για την υπογραφή του Τζέιλεν Ντούρεν.

Ακόμη, ανέφερε πως ο Σλοβένος αστέρας έχει επαφές με τους Λεμπρόν Τζέιμς και Όστιν Ριβς, χωρίς όμως να προσπαθεί να τους πείσει να μείνουν στο Λος Άντζελες. Οι περισσότερες συζητήσεις έχουν να κάνουν με το γκολφ, ωστόσο το ότι οι τρεις τους έχουν καλές σχέσεις έχει την δική του σημασία.

Τέλος, όσον αφορά τον Όστιν Ριβς, οι Λέικερς μπορούν να του προσφέρουν πενταετές συμβόλαιο 241 εκατομμυρίων δολαρίων. Από την άλλη, οι υπόλοιπες ομάδες μπορούν να του κάνουν πρόταση που φτάνει τα 179 εκατομμύρια δολάρια για τέσσερα χρόνια. Θυμίζουμε πως δεν αποκλείεται να το ενδεχόμενο ενός sign-and-trade, ενώ οι Μπρούκλιν Νετς να ενδιαφέρονται για τον 28χρονο.

Σχετικά με τον Λεμπρόν, σημειώνεται πως οι «Λιμνάνθρωποι» δεν αναμένεται να του κάνουν προσφορά που να πλησιάζει το max συμβόλαιο, αλλά θέλουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους και παραμένουν το φαβορί για να αποσπάσουν την υπογραφή του. Μάλιστα, αν τελικά ο «Βασιλιάς» συνεχίσει αν φοράει τα χρυσά και μωβ, τότε είναι πιθανό στα ίδια χρώματα να ντυθεί και ο Κέβιν Λοβ.