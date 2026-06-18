Λέικερς: Μένει ο Λεμπρόν και… έρχεται ο Λοβ

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στους Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ είναι πιθανό να φορέσει τα χρυσά και μωβ και ο Κέβιν Λοβ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν πολλά… ανοιχτά μέτωπα αυτό το καλοκαίρι και πρέπει να πάρουν μεγάλες αποφάσεις. Μία από αυτές αφορά το μέλλον του Λεμπρόν Τζέιμς.

Όπως ανέφερε ο Μαρκ Σπίαρς, ο «Βασιλιάς» αναμένεται να συνεχίσει να φοράει τα χρυσά και μωβ, χωρίς όμως να κάνει γνωστές τις απολαβές του.

Ωστόσο, ανέφερε πως είναι πολύ πιθανό να υπογράψει στους «Λιμνανθρώπους» και ο Κέβιν Λοβ. Ο βετεράνος ψηλός μπορεί να προσφέρει σουτ, εμπειρία και ηγετικότητα στους Λέικερς, ενώ θυμίζουμε πως έχει περάσει τέσσερις σεζόν μαζί με τον Λεμπρόν στους Κλίβελαντ Καβαλίερς (2014-18).

Μαζί με τον Κάιρι Ίρβινγκ δημιούργησαν μία από τις καλύτερες τριάδες στην ιστορία και κατέκτησαν το ιστορικό πρωτάθλημα το 2016 απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με ανατροπή από το 3-1.

Φέτος σε 37 ματς με τους Γιούτα Τζαζ ο 37χρονος είχε 6,7 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε 16,6 λεπτά στο παρκέ.