Ξεκάθαροι οι Λέικερς: Δεν προσφέρουν max συμβόλαιο στον Λεμπρόν

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν θα προσφέρουν ένα μεγάλο συμβόλαιο στον Λεμπρόν Τζέιμς για να παραμείνει στην ομάδα.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν μπροστά τους μία από τις πιο σημαντικές off-season των τελευταίων ετών. Οι «Λιμνάνθρωποι» πρέπει να πάρουν μεγάλες αποφάσεις, ώστε να διαμορφώσουν το ιδανικό ρόστερ γύρω από τον Λούκα Ντόντσιτς.

Μία μεγάλη απόφαση αφορά τον Λεμπρόν Τζέιμς. Ο «Βασιλιάς» μένει ελεύθερος και ο οργανισμός θα ήθελε να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία οι δύο πλευρές. Ωστόσο, δεν πρόκειται να κάνουν την υπέρβαση για να αποσπάσουν την υπογραφή του.

Όπως αναφέρει ο Ντέιβ ΜακΜέναμιν του «ESPN», οι Λέικερς δεν πρόκειται να προσφέρουν max συμβόλαιο ή να κάνουν μία προσφορά κοντά στο max στον Λεμπρόν.

Έτσι, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η πρόταση που θα κάνουν οι «Λιμνάνθρωποι» στο νούμερο «23» αλλά φυσικά και αν ο Λεμπρόν θα πει το «ναι» ή αν θα αποφασίσει να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.