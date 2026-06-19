Εμπορικός Διευθυντής NBA Europe: «Έναρξη τον Οκτώβριο του 2027, θα υπάρχει σημαντική εισροή κεφαλαίων»

Ο Έκτορ Αργκέλες, διευθυντής εμπορικών δραστηριοτήτων του NBA στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, σε δηλώσεις του εξήγησε τον τρόπο στελέχωσης του ΝΒΑ Europe και μίλησε για τα οικονομικά δεδομένα της νέας διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Palco23»:

«Προτείνουμε ένα ημι-ανοιχτό πρωτάθλημα, με δώδεκα μόνιμες ομάδες και τέσσερις ομάδες που προκρίνονται με βάση την αξία τους. Μεταξύ αυτών των τεσσάρων, οι τρεις θα προέρχονται από εθνικά πρωταθλήματα και η τέταρτη θα είναι η πρωταθλήτρια του Basketball Champions League, που διοργανώνεται από τη FIBA, με την οποία συνεργαζόμαστε στενά σε αυτό το έργο.

Όσον αφορά αυτά τα δώδεκα franchise, βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με πολυάριθμες ομάδες. Σε αυτές περιλαμβάνονται υφιστάμενες ομοσπονδίες ομάδων, άλλες αθλητικές οργανώσεις χωρίς τμήμα μπάσκετ που θα δημιουργούσαν ένα ειδικά για αυτό το έργο και ομάδες επενδυτών που επιθυμούν να ενταχθούν μαζί μας.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, οι προσφορές θα πρέπει να επισημοποιηθούν και να οριστικοποιηθούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Στη συνέχεια, θα ανακοινώσουμε πιο ακριβείς λεπτομέρειες και παραμένουμε σε καλό δρόμο για την έναρξη του πρωταθλήματος τον Οκτώβριο του 2027. Θέλουμε να εναρμονίσουμε το πρόγραμμα, να προωθήσουμε την αξιοκρατία στα εθνικά πρωταθλήματα και να εγγυηθούμε την πρόκριση για τους πρωταθλητές και τις ομάδες με τις υψηλότερες επιδόσεις σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στόχος μας είναι επίσης να εφαρμόσουμε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο και να αυξήσουμε τα έσοδα και τους μισθούς των ομάδων. Επί του παρόντος, βλέπουμε ευρωπαϊκά ταλέντα να φεύγουν για αμερικανικά πανεπιστήμια και θέλουμε να είμαστε σε θέση να τα διατηρήσουμε.

Πρέπει να κάνουμε προσαρμογές. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ αυτού που λειτουργεί εκεί και αυτού που είναι σχετικό να εφαρμοστεί εδώ, και αντίστροφα. Έτσι, θα δημιουργούσαμε τον ιδανικό συνδυασμό, διατηρώντας την πλούσια παράδοση του ευρωπαϊκού μπάσκετ και την ποιότητά του, το πάθος και τον δεσμό που ενώνει τους οπαδούς και τις τοπικές κοινότητες, ενώ το NBA θα μπορούσε να φέρει την εμπειρία του στην κορυφή του μεγαλύτερου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο, την τεχνογνωσία του και τις εμπορικές του δυνατότητες.

Πρόκειται για ένα μετασχηματιστικό έργο για το ευρωπαϊκό οικοσύστημα μπάσκετ. Έχουμε ένα μακροπρόθεσμο όραμα και αυτό θα απαιτήσει εισροή κεφαλαίων, η οποία μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα σε αυτό το οικοσύστημα. Όλα πρέπει να είναι ισορροπημένα και συνεκτικά. Το κεφάλαιο που επενδύεται πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, τις ομοσπονδίες και τον αντίκτυπό τους στις κοινότητες. Πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των επιδιωκόμενων στόχων και των προσδοκιών των τοπικών κοινοτήτων. Πρόκειται για την εύρεση ισορροπίας μεταξύ της συμβολής τους και των υπαρχουσών υποδομών που πρέπει να την υποστηρίζουν».