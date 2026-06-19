Kαταιγίδα εκτροχιάζει τρένο στο Ιλινόις - Κατέληξαν στα χωράφια τα βαγόνια

Πλάνα από drone, δείχνουν πολλά βαγόνια να έχουν πέσει στα χωράφια και οι δύο κύριες σιδηροδρομικές γραμμές να φαίνονται μπλοκαρισμένες.
Συνεργεία βρίσκονται στην περιοχή για να απομακρύνουν τα συντρίμμια, να επιδιορθώσουν τις γραμμές και να αποκαταστήσουν τη λειτουργία της γραμμής.
Οι καταιγίδες προκάλεσαν επίσης ζημιές στο κέντρο του Μόνμουθ, ενώ ένα τμήμα στέγης πέταξε στον αέρα, εκτοξεύοντας συντρίμμια γύρω του. Επίσης αναφέρθηκαν προβλήματα ηλεκτροδότησης με περισσότερους από 6.000 ανθρώπους να μένουν χωρίς ρεύμα.
Η εταιρεία ηλεκτροδότησης επιβεβαίωσε ότι οι ισχυροί άνεμοι κατέστρεψαν πολλά καλώδια.
Πηγή: newsbomb.gr