Kαταιγίδα εκτροχιάζει τρένο στο Ιλινόις - Κατέληξαν στα χωράφια τα βαγόνια

Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν την Τετάρτη το Ιλινόις των ΗΠΑ, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και τον εκτροχιασμό ενός τρένου, κοντά στο Μόνμουθ, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Πλάνα από drone, δείχνουν πολλά βαγόνια να έχουν πέσει στα χωράφια και οι δύο κύριες σιδηροδρομικές γραμμές να φαίνονται μπλοκαρισμένες.

Συνεργεία βρίσκονται στην περιοχή για να απομακρύνουν τα συντρίμμια, να επιδιορθώσουν τις γραμμές και να αποκαταστήσουν τη λειτουργία της γραμμής.

🚆 Train derails following severe storms in Illinois, US



🌪️ Several rail cars were forced off the tracks, with some ending up scattered across nearby farm fields pic.twitter.com/k3oCQFDKQH — Anadolu English (@anadoluagency) June 19, 2026

Οι καταιγίδες προκάλεσαν επίσης ζημιές στο κέντρο του Μόνμουθ, ενώ ένα τμήμα στέγης πέταξε στον αέρα, εκτοξεύοντας συντρίμμια γύρω του. Επίσης αναφέρθηκαν προβλήματα ηλεκτροδότησης με περισσότερους από 6.000 ανθρώπους να μένουν χωρίς ρεύμα.

Η εταιρεία ηλεκτροδότησης επιβεβαίωσε ότι οι ισχυροί άνεμοι κατέστρεψαν πολλά καλώδια.

Πηγή: newsbomb.gr