Χαμόγελα στους Λέικερς: Έτοιμος να επιστρέψει στα παρκέ ο Ντόντσιτς

Περίπου δύο μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Λούκα Ντόντσιτς είναι 100% έτοιμος να επιστρέψει στα παρκέ και να προπονηθεί.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς παρατάχθηκαν στα play-offs χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος αστέρας υπέστη ρήξη οπίσθιου μηριαίου 2ου βαθμού και έτσι δεν μπόρεσε να βοηθήσει τους «Λιμνανθρώπους» στην πιο κομβική στιγμή της σεζόν.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Ντέιβ ΜακΜέναμιν του «ESPN», ο «Luka Magic» ξεπέρασε πλέον τον τραυματισμό του και είναι έτοιμος να επιστρέψει στα παρκέ και να προπονηθεί.

Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη για τους Λέικερς, καθώς ο Ντόντσιτς θα έχει όλο το καλοκαίρι μπροστά του ώστε να ξεκινήσει την επόμενη αγωνιστική περίοδο στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.