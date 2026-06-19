Προγνωστικά ΗΠΑ – Αυστραλία: Βήμα πρόκρισης

Αμφότερες ξεκίνησαν με νίκη και μπορείτε να δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026.
Ανάλυση ΗΠΑ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εντυπωσίασαν στην πρεμιέρα τους, επικρατώντας με 4-1 της Παραγουάης για τον τέταρτο όμιλο.
Ανάλυση Αυστραλία
Με νίκη ξεκίνησε και η Αυστραλία, η οποία επικράτησε με 2-0 της Τουρκίας. Παρότι δέχθηκε πίεση στα πρώτα λεπτά, εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τις αντεπιθέσεις της και πήρε το ματς.
Δείτε τα προγνωστικά ΗΠΑ – Αυστραλία!
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
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