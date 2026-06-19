Προγνωστικά ΗΠΑ – Αυστραλία: Βήμα πρόκρισης

ΗΠΑ και Αυστραλία αναμετρώνται για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αμφότερες ξεκίνησαν με νίκη και μπορείτε να δείτε παρακάτω την ανάλυση και τα προγνωστικά Μουντιάλ 2026.

Ανάλυση ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εντυπωσίασαν στην πρεμιέρα τους, επικρατώντας με 4-1 της Παραγουάης για τον τέταρτο όμιλο.

Ανάλυση Αυστραλία

Με νίκη ξεκίνησε και η Αυστραλία, η οποία επικράτησε με 2-0 της Τουρκίας. Παρότι δέχθηκε πίεση στα πρώτα λεπτά, εκμεταλλεύτηκε ιδανικά τις αντεπιθέσεις της και πήρε το ματς.

Δείτε τα προγνωστικά ΗΠΑ – Αυστραλία!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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